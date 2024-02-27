Усик – Фьюри: стало известно, с кем подерется победитель супербоя

Победитель боя между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) сразится с победителем поединка Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Такой план настроены реализовать устроители вечеров бокса Riyadh Season в Саудовской Аравии.

Об этом в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN заявил промоутер Эдди Хирн, пишет портал talkSport. По словам представителя Джошуа, они невероятно рады такому развитию событию, ведь давно мечтали побороться за все пояса дивизиона. При этом он не уточнил, что будет с реваншем Усик – Фьюри, который прописан в контракте на бой 18 мая.

"Победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем боя Фьюри – Усик. Для нас это шанс мечты, потому что мы так долго к нему стремились. Джошуа собирается победить Фрэнсиса Нганну, а затем он победит победителя боя Фьюри и Усика и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Джошуа очень серьезно относится к бою с Нганну. Так, будто перед ним боксер, превосходящий в 10 раз Фьюри. Потому что в случае поражения, это будет значить, что его побил боксе с рекордом 0-1", – сказал Хирн.

Отметим, что противостояние Джошуа и Нганну пройдет в пятницу, 8 марта. Спортсмены проведут на ринге максимум 10 раундов. Поединок Усика и Фьюри был запланирован на 17 февраля, но из-за рассечения у Тасона его перенесли на май.

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил провести ряд революционных изменений из-за боя украинца и британца. В частности, президент организации выступил с идеей увеличить количество судьей, которые будут вести подсчет, а также задействовать систему видеоповторов.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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