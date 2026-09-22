Давайте разберемся очень простыми словами.

Видео дня

1. Украина в значительной степени живет за счет средств европейских союзников. (Спасибо им за это.)

Далее текст на языке оригинала.

2. Власна фінансова спроможність України значно зменшується через удари по виробництву та логістиці -- економіка руйнується, податків надходить менше.

3. Європейські союзники дають гроші на фронт без жодних умов. Але гроші на тил дають лише за виконання Україною взятих на себе зобов'язань по реформах.

4. Україна ці зобов'язання систематично порушує. Провина на це лежить на парламенті (безпосередньо), на уряді (погана співпраця з парламентом) та президенті (як інституції, яка сконцентрувала надмірну владу, і тепер від неї все залежить).

5. Наслідком непроведених реформ, таким чином, є нестача грошей. Передусім її відчують пенсіонери, освіта, культура та все інше, що фінансується по залишковому принципу. Навряд чи нестачу відчують фінансовані державою телевізійні програми, в яких розповідають, як у нас все добре.

6. Таким чином, фізичне виснаження тилу, особливо соціально незахищених верств, помножиться на моральне виснаження через невідповідність показаної картинки та наявного факту.

7. Отже, тил може виявитися місцем, значно слабшим за фронт (я пишу про це вже рік). На фронті будуть успіхи, а тил при цьому може сипатися.

8. Якщо це попередження вас налякало, це добре. Бо погані попередження для того, й потрібні, щоб не втрапити у халепу. Ми заходимо у шторм. Пропоную не заходити, а піти спокійнішим шляхом – є шанс все змінити. Просто треба швидко надолужити борги по реформах.