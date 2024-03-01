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"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,3 т.
'Будет самой большой ошибкой': Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко затруднился назвать фаворита боя Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО). Мэр Киева отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, поразил своим преображением после победы над Владимиром Кличко, когда сумел справиться с депрессией.

Об этом Кличко-старший заявил в разговоре с телеканалом GBN News, пишет портал Sport Bible. "Вечный" чемпион мира Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что Фьюри следует соблюдать режим, чтобы претендовать на победу над Усиком в поединке за все пояса королевского дивизиона.

"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком
"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

"Фьюри нужно следить за режимом. Не так много фаст-фуда, никакого алкоголя, никаких наркотиков и хорошенько подготовиться к этому бою. Тайсон изменил свою жизнь и победил Уайлдера. И именно поэтому будет самой большой ошибкой сказать, кто станет победителем. Да, конечно, я держу кулачки за Усика. Надеюсь, Усик победит в этом бою и вернет пояс WBC в Украину. Но посмотрим", – сказал Кличко.

"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком
"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком
"Будет самой большой ошибкой": Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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