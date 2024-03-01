'Будет самой большой ошибкой': Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко затруднился назвать фаворита боя Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО). Мэр Киева отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, поразил своим преображением после победы над Владимиром Кличко, когда сумел справиться с депрессией.

Об этом Кличко-старший заявил в разговоре с телеканалом GBN News, пишет портал Sport Bible. "Вечный" чемпион мира Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что Фьюри следует соблюдать режим, чтобы претендовать на победу над Усиком в поединке за все пояса королевского дивизиона.

"Фьюри нужно следить за режимом. Не так много фаст-фуда, никакого алкоголя, никаких наркотиков и хорошенько подготовиться к этому бою. Тайсон изменил свою жизнь и победил Уайлдера. И именно поэтому будет самой большой ошибкой сказать, кто станет победителем. Да, конечно, я держу кулачки за Усика. Надеюсь, Усик победит в этом бою и вернет пояс WBC в Украину. Но посмотрим", – сказал Кличко.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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