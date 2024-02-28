'Нельзя гарантировать': в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

Всемирная боксерская организация (WBO) готова организовать реванш между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом решение по этому вопросу будет принято после первого поединка украинца и британца, который запланирован на 18 мая.

Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing Social рассказал президент WBO Пако Валькарель. По словам функционера, его организация заинтересована в том, чтобы Усик и Фьюри провели как минимум два боя, однако при этом неизвестно, будут ли стоять на кону реванша все четыре пояса.

"Конечно, мы собираемся устроить два боя. Мы сможем санкционировать реванш. Но сначала давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что в боксе вообще нельзя ничего гарантировать. Давайте дождемся, что будет, какой будет результат, а затем начнем действовать на этой основе", – сказал Валькарель.

Отметим, что накануне промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король, как называют британца, это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!