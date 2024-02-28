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"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Нельзя гарантировать': в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

Всемирная боксерская организация (WBO) готова организовать реванш между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом решение по этому вопросу будет принято после первого поединка украинца и британца, который запланирован на 18 мая.

Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing Social рассказал президент WBO Пако Валькарель. По словам функционера, его организация заинтересована в том, чтобы Усик и Фьюри провели как минимум два боя, однако при этом неизвестно, будут ли стоять на кону реванша все четыре пояса.

"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри
"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

"Конечно, мы собираемся устроить два боя. Мы сможем санкционировать реванш. Но сначала давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что в боксе вообще нельзя ничего гарантировать. Давайте дождемся, что будет, какой будет результат, а затем начнем действовать на этой основе", – сказал Валькарель.

"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри
"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

Отметим, что накануне промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король, как называют британца, это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри
"Нельзя гарантировать": в WBO сделали заявление о реванше Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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