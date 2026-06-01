'Все правильно': Дюбуа ответил на вопрос о скандале в бою Усик – Верховен

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (23-3, 22 КО) назвал блестящей победу Александра Усика (25-0, 16 КО) на Рико Верховеном (1-1, 1 КО). По словам британца, наши соотечественник подтвердил свой высокий класс, включившись в бой в нужный момент.

Такое мнение Дюбуа выразил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Боксер из Лондона также категорически не согласился с критикой действий рефери в ринге, которого обвинили в ранней остановке поединка Усика и Верховена, отметив, что судья все сделал правильно.

"Усик – Верховен? Это было хороший бой. Усик сделал то, что должен был. Это очень хорошая победа. Остановка боя? Нет, это было сделано не рано и не поздно. Все было сделано правильно", – сказал Дюбуа.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

