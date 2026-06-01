Сэм Альтман признал свою ошибку. Визионер, который годами предсказывал неизбежную массовую безработицу из-за искусственного интеллекта, недавно на конференции Commonwealth Bank of Australia сделал неожиданное заявление. Он "рад ошибаться" относительно того, как быстро ИИ будет сокращать рабочие места. Альтман отрицает апокалипсис для белых воротничков, который прогнозировало большинство экспертов в Кремниевой долине, в том числе – и он сам.

Стоит разобраться, почему генеральный директор OpenAI вдруг сделал такие "пессимистические" прогнозы для его отрасли. Ведь хайп вокруг ИИ не утихает, и многие офисные работники уже поверили, что технология вскоре уничтожит человечество.

Сначала – терминологический ликбез

Когда медиа, инвесторы и менеджеры говорят об "искусственном интеллекте", они обычно имеют в виду большие языковые модели (LLM). Это не интеллект в привычном понимании, а статистическая машина. Она прогнозирует следующее слово в тексте на основе триллионов примеров из интернета.

ChatGPT, Claude, Gemini – это все LLM. Они не думают, не понимают и не чувствуют. Они просто генерируют правдоподобный текст. Делают это качественно, но чрезвычайно дорого.

Настоящий искусственный интеллект, способный обучаться, ставить цели и действовать автономно, до сих пор остается научной фантастикой или далекой перспективой. Между умным автодополнением и настоящим разумом лежит пропасть космических масштабов, не меньшая, чем между диктатором Путиным и цивилизованным демократическим миром. Основатели ИИ-стартапов избегают этой темы, ведь так проще привлекать миллиардные инвестиции.

Бизнес уже начинает трезветь

Реальность начинает трезветь. Компания Chaac Pizza Northeast, один из крупнейших франчайзи Pizza Hut со 110 заведениями на Восточном побережье США, судится на $100 млн с материнской Yum! Brands.

Им принудительно ввели AI-систему диспетчеризации доставки Dragontail. Вместо ускорения процесса система его замедлила. Количество своевременных доставок упало с 90% до менее чем половины, а продажи в Нью-Йорке просели примерно на 10%. "Dragontail сделал ровно противоположное тому, что обещал", – говорится в иске.

Starbucks также отказалась от AI-инструмента для инвентаризации во всех кофейнях Северной Америки через 9 месяцев после запуска. Система не смогла точно посчитать бутылки сиропа. Даже в промо-видео во время старта сканер пропустил бутылку мятного сиропа.

Операционный директор Uber публично признал, что расходы на ИИ трудно оправдать. "Если ты не можешь провести прямую линию между потраченными токенами и полезными функциями для пользователя – этот обмен трудно обосновать", – заявил он. Перед этим Uber потратил годовой AI-бюджет всего за четыре месяца.

Microsoft тоже считает убытки. В мае 2026-го компания начала отзывать лицензии Claude Code у инженеров подразделения Experiences & Devices, которые разрабатывают Windows, Teams и Surface. Причина проста: оплата за токены исчерпала годовой бюджет задолго до конца года.

Компания, которая инвестировала около $13 млрд в OpenAI и продвигает ИИ на рынке, сама не выдержала собственного чека.

О масштабах "оптимизма"

Исследователи из Gartner еще в 2025 году предупредили: более 40% проектов с AI-агентами закроют до конца 2027 года из-за высоких затрат, неопределенной ценности для бизнеса и низкой окупаемости.

Несмотря на это, CEO Nvidia Дженсен Хуанг на GTC 2026 предложил выделять инженерам токен-бюджет в размере половины их зарплаты для более эффективного использования ИИ. То есть специалист с зарплатой $500 тыс. в год должен тратить еще $250 тыс. на токены. "Иначе я буду глубоко обеспокоен", – сказал Хуанг.

В то же время отрасль движется по инерции: по прогнозу того же Gartner, общие расходы на ИТ и ИИ в 2026 году превысят $6,3 трлн. Только на сектор ИИ придется более $2,5 трлн. Эти астрономические цифры продолжают расти без каких-либо гарантий окупаемости.

Так что же дальше?

Я не верю в апокалипсис, как и в волшебную палочку.

ИИ – это мощный и дорогой инструмент, который сейчас проходит этап, известный среди технологов как "trough of disillusionment" (корыто разочарования). После завышенных ожиданий всегда наступает отрезвление. Так было с крахом доткомов (dot-com bubble) в начале 2000-х и с блокчейном в 2018-м, который должен был "вот-вот заменить банковскую систему".

Признание ошибок Альтманом, судебные иски Pizza Hut и возвращение Starbucks к ручному подсчету сиропов – это не крах технологии. Это естественный процесс ее взросления.

Отказываться от ИИ бессмысленно. LLM уже помогают врачам, юристам, журналистам и программистам. Эта помощь вполне реальна, а со временем появятся еще более мощные инструменты.

Однако не стоит впадать в панику или слепо верить в чудеса. Пока ИИ не забрал вашу работу, он точно забирает тонны денег у тех, кто купил хайп оптом.

Разница между искусственным интеллектом и большой языковой моделью – это как разница между мыслящим человеком и умным попугаем. Оба полезны, но управлять компанией попугаю пока никто не поручает.

По крайней мере сейчас.