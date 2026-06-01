'Мы уже знаем пол ребенка'. Звезда 'Поймать Кайдаша' станет мамой: даже ее коллеги не догадывались о беременности

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", фильмов "Гуцулка Ксеня", "Перевозчица" и "Малевич", а также исполнительница главной роли в одном из самых успешных спектаклей последних лет – "Конотопская ведьма" – Кристина Корчинская впервые станет мамой. Радостную новость актриса сообщила в Instagram, опубликовав фотосессию, которую подписала: "Сначала были ты и я. Теперь есть мы. Наш новый мир".

Для многих поклонников и даже коллег артистки беременность стала неожиданностью: еще в мае Корчинская выходила на сцену Театра Франко. В разговоре с OBOZ.UA актриса рассказала, почему о предстоящем пополнении знали только самые близкие, как муж отреагировал на новость о беременности, когда планирует вернуться на сцену и кто будет помогать с малышом.

– Кристина, вам невероятно идет беременность. Складывается впечатление, что материнство подойдет на все сто процентов. Уже ушли в декрет или еще успеваете работать?

– Нет, уже не работаю. Когда рожать? Летом.

– Уже совсем скоро. Пол малыша раскроете или пока держите интригу?

– Пока не хочу об этом говорить, но мы уже знаем пол ребенка (улыбается). Честно говоря, для нас вообще не имело значения: мальчика или девочку ждем. Это наш первый ребенок, поэтому главное, чтобы все было хорошо.

– Колебались с таким решением? Все-таки у вас много работы и в театре, и в кино.

– Нет, не колебалась. Честно говоря, мне кажется, что какого-то абсолютно правильного момента для рождения ребенка просто не существует, поэтому не искала какого-то особого времени.

– Многие сейчас говорят: "Какой ребенок, когда война?" Вас эта мысль не останавливала?

– Конечно, хотелось бы рожать детей в спокойные времена. Но жизнь продолжается. Мы уже пятый год живем в большой войне и понимаем, что не можем откладывать все на потом. Если есть желание стать родителями, то вряд ли можно ждать какого-то идеального момента. Да, хотелось бы, чтобы ситуация была лучше, но мы решили не отказываться от решения или ставить его на паузу.

– А как ваш муж отреагировал на новость о беременности?

– Очень обрадовался. На самом деле для нас это не стало неожиданностью, потому что ребенка мы планировали. Сознательно к этому шли. В моей профессии все же нужно учитывать много моментов. Хочешь или не хочешь, а на время выпадаешь из рабочего процесса. Поэтому пытались продумать, когда для этого будет лучший момент: между премьерами, гастролями, активными рабочими периодами. Так что все произошло именно тогда, когда должно было произойти. Для нас это было очень радостное и ожидаемое событие, но не сюрприз.

– На сколько планируете уйти в декретный отпуск? Ваш коллега Дмитрий Рыбалевский рассказывал нам в интервью, что его жена, тоже актриса Театра Франко Анастасия Чумаченко, с которой воспитывают четверых детей, каждый раз возвращалась в работу через несколько месяцев после родов.

– Думаю, у меня будет похожая история. Хотя здесь каждая женщина сама решает, как ей комфортно и когда готова возвращаться к работе. В моем случае мы все обсудили с партнерами по сцене. Я занята во многих спектаклях, поэтому пообещала, что надолго не буду исчезать – уже в следующем театральном сезоне хочу работать, не буду долго засиживаться.

– Будете приглашать няню или рассчитываете на помощь родных?

– В первую очередь рассчитываю на мужа. Он полностью готов участвовать во всех обязанностях, поэтому будем справляться вместе. Конечно, еще посмотрим, как все будет на практике, но пока настроены полагаться прежде всего друг на друга. Наши родители живут на западе Украины, поэтому в Киеве мы фактически одни.

– Судя по реакции на ваши фото в соцсетях, для многих эта новость стала неожиданностью.

– Да, но я ничего специально не скрывала. Просто до последнего беременность была почти незаметной. Я даже в мае еще выходила на сцену – играла в спектаклях, в том числе и в "Конотопской ведьме". Поэтому некоторые из коллег узнали обо всем уже из моего сообщения в соцсетях. Конечно, ближайшие друзья знали раньше. Так же заблаговременно я предупредила театр, режиссеров и администрацию, ведь нужно было решать рабочие вопросы. Никаких предрассудков или желания что-то скрывать у меня не было. Просто так сложилось, что долгое время этого действительно не было видно. А сейчас уже тот период, когда скрыть что-то невозможно и выходить на сцену становится все сложнее.

– Уже начали готовиться к появлению малыша?

– Понемногу гнездимся, обустраиваем маленький мир. Что-то уже приобрели. Кажется, впереди еще достаточно времени, хотя все говорят, что оно пролетает быстро (смеется). Поэтому сейчас как раз начинаю более активно заниматься всеми приятными хлопотами.

– Судя по всему, теперь в ваших соцсетях будет больше личного контента?

– Понемногу делюсь. На самом деле у меня уже много фото, но решила выкладывать постепенно, дозировано. Не хочется показывать все и сразу.

Напомним, актриса вышла замуж летом 2024 года. После свадьбы Кристина официально сменила девичью фамилию Федорак на фамилию мужа – Корчинская.

Впервые о помолвке артистки стало известно из интервью OBOZ.UA, которое она дала незадолго до свадьбы. Тогда Кристина призналась, что ее сердце уже давно занято, а сама она готовится к важному событию. "Мое сердце занято, я счастлива. Почти замужем, скажу так", – рассказывала актриса. Тогда же она поделилась, что мечтает о камерном праздновании только для самых близких.

Избранником актрисы стал Янис Корчинский. Известно, что он является основателем проекта "Сьорб", который популяризирует в Украине органические китайские чаи, а также соучредителем общественной организации "22/33", деятельность которой связана, в частности, с кинопроизводством. Как и Кристина, Янис родом из Коломыи на Ивано-Франковщине.

