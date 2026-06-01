'Для оккупанта уже нет безопасных дорог': Зеленский рассказал о реализации плана дальнобойных санкций. Видео

Силы обороны имеют возможности наносить удары по военной логистике захватчиков фактически на всей глубине временно оккупированной территории Украины. На юге и востоке нашей страны для российского войска практически не осталось безопасных дорог.

Об этом в понедельник, 1 июня, заявил президент Владимир Зеленский, записывая традиционное вечернее обращение к гражданам. Видео опубликовала пресс-служба ОП в YouTube.

Годовщина спецоперации "Паутина"

Президент напомнил, что именно 1 июня 2025 года состоялась реализация финального этапа "Паутины" после длительной и тщательной подготовки.

"Наша операция, которая многое изменила. Украина доказала, что украинские дальнобойные санкции имеют значение, и с тех пор наша способность возвращать войну в Россию только растет. И это справедливо – в ответ на все, что Россия делает", – подчеркнул он.

В результате ударов украинских FPV-дронов, которые удалось вывезти на территорию РФ, был уничтожен и поврежден 41 самолет противника. Речь идет о стратегической авиации, которую оккупанты используют для ударов по нашей стране.

"Отметил государственными наградами сегодня тех людей, которые непосредственно старались, чтобы "Паутина" состоялась. Никаких деталей об этих людях сказать публично я не могу, и это еще должно быть непубличным долго. Особая операция, особый режим секретности. Но от всех украинцев я поблагодарил.

От "Паутины" была самая большая и самая неожиданная российская потеря за эту войну. Доказательство того, что наши асимметричные операции, наша дальнобойность, украинская креативность работает реально на защиту государства", – отметил Зеленский.

Усиление дальнобойного давления на Россию

"Сейчас у наших воинов есть способность доставать российскую военную логистику фактически на всю глубину временно оккупированной территории. Практически нет для оккупанта безопасных дорог на юге и востоке нашей страны. Еще одно доказательство того, что спокойных времен для оккупанта на нашей земле не будет", – сказал президент.

Последствия таких ударов заметны – к примеру, дефицит горючего в захваченном Крыму и на других ВОТ.

Зеленский заверил, что "план наших дальнобойных санкций выполняется шаг за шагом". В период с января по май 2026 года защитники Украины смогли поразить 15 российских НПЗ. Это существенный результат, отметил глава государства.

"Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривается запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительная история, значительная потеря. Почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя", – сообщил президент.

Экономическая ситуация в РФ

1 июня Зеленский заслушал подробный доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского об экономическом состоянии врага.

"Россия въедет в эту стену реального кризиса благодаря своей глупости. Мы давно говорим, что эту свою войну россияне должны закончить, все форматы реальных переговоров, все форматы обеспечения безопасности, формат достойного мира Украина предложила. Единственный, от кого требуется решение, – это российский руководитель. Который даже не всю статистику получает по тому, что реально происходит", – сказал Зеленский. Реальность для россиян Украина будет делать еще более очевидной, подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил друзей Украины за их санкции и давление на агрессора. "Есть новое задержание российского танкера – спасибо Франции. Важно, чтобы Европа сделала сильный шаг и модернизировала свое законодательство таким образом, чтобы можно было такие танкеры и останавливать, и конфисковывать. Нефть, которую Россия так хочет использовать, чтобы финансировать войну, должна финансировать защиту от агрессии. Это реально сделать", – отметил президент.

Киеву известно, что Москва ищет пути, как пройти через экономическую блокаду. Для этого она хочет использовать отдельные японские, европейские и американские компании. "Центральная Азия тоже довольно много внимания занимает в российских расчетах. Знаем, как этому противодействовать", – уверен Зеленский.

Укрепление украинского фронта

Также в понедельник состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президент поблагодарил все украинские подразделения за сильную защиту позиций на Купянском направлении, на Донетчине, Запорожье и на юге.

"Сейчас Министерство обороны Украины, Генеральный штаб, команда Офиса президента – все должны посмотреть, как дополнительно усилить программы, которые уже действуют на усиление бригад. Прямое финансирование боевых бригад, справедливое распределение личного состава, проведение БЗВП в бригадах – каждый из этих элементов сработал хорошо, и надо посмотреть ресурс, чтобы это все усилить.

Мы подробно обсудили ситуацию с ПВО – системы, ракеты для ПВО, которые есть, договоренности с партнерами, по которым мы ожидаем выполнения. Ключевое – это антибаллистика. Министерство обороны и украинские дипломаты должны быть максимально активными. Нужны результаты по каждой стране, которая может нам помочь", – рассказал Зеленский.

