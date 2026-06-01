"Поколение ИИ" разочаровало работодателей: поверхностность знаний молодых специалистов поражает

Молодые специалисты, получавшие высшее образование в эпоху подъема искусственного интеллекта (ИИ), могут производить яркое первое впечатление, но они обладают недостаточными знаниями. В результате их реже трудоустраивают – они часто не проходят проверки на критическое мышление.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что так называемые AI-native (молодые работники, выросшие рядом с технологиями искусственного интеллекта) на практике демонстрируют поверхностный уровень знаний.

ИИ вместо критического мышления

Опрошенные журналистами работодатели называют первыми AI-native стажеров лета 2025 года. Поначалу они производили потрясающее впечатление, но когда опытные финансисты начали детальнее разбирать их идеи, обнаружилась тревожная поверхностность.

По итогам стажировки они получают меньше офферов (предложений по трудоустройству), а компании переориентировалась на поиск – меньше представителей технических специальностей из STEM-специальностей, больше гуманитариев. "Нам нужно критическое мышление, а не просто ИИ", – объясняет финансист.

Между хайпом и реальностью

Сейчас финансовая индустрия переживает настоящую ИИ-лихорадку: 89% финансовых руководителей говорят о росте доходов благодаря искусственному интеллекту, а 73% считают его "критически важным для будущего успеха". Однако данные Школы бизнеса Кембриджского университета свидетельствуют о совершенно иной картине:

только 40% компаний зафиксировали рост прибыли от ИИ;

43% не заметили никаких изменений;

76% крупных финансовых групп не могут измерить ценность ИИ;

только 25% ожидают сокращения рабочих мест в отрасли, тогда как 58% наоборот прогнозируют найм или переквалификацию персонала.

Проблема регулирования

Отдельной проблемой остается отставание регуляторов: уровень внедрения ИИ в надзорных органах вдвое ниже, чем в частном секторе. При этом риски никуда не исчезают – от кибератак и "стадного" эффекта в торговле до галлюцинаций моделей и зависимости от нескольких облачных провайдеров вне регуляторного контроля.

Главный вывод прост: интеллектуальные машины не разворачивают себя сами – ни во благо, ни во вред. Решающей остается человеческая стратегия. И компании, которые найдут специалистов, способных совместить работу с ИИ с критическим мышлением, станут настоящими победителями.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об аномальном спросе на специалистов по кибербезопасности. Оказалось, что внедрение ИИ может автоматизировать процессы, но он не способен стратегически противодействовать киберугрозам и мыслить в условиях абсолютной неопределенности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!