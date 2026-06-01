Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", в очередной раз приостановил работу после украинских дроновых атак. Удар по этому объекту состоялся 29 мая.

С тех пор переработка нефти стала на паузу, ведь обстрел вызвал пожар и повреждения. Об этом заявило агентство Reuters, ссылаясь на информацию от источников.

Что известно о ситуации на НПЗ

В понедельник, 1 июня, два источника в отрасли рассказали журналистам, что сотрудники НПЗ остановили сразу три установки перегонки сырой нефти.

Речь идет о CDU-1, которая обеспечивает 40% мощности завода, а также CDU-6 и CDU-5.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти (около 5% от общего объема всех нефтеперерабатывающих заводов России). Это предприятие изготовило 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Что известно об обстреле

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтверждал атаку по Волгоградскому НПЗ и пожар, который после этого вспыхнул на территории завода. Заявлялось, что под ударом были установки как первичной, так и вторичной переработки нефти.

В ГШ ВСУ добавили, что этот объект является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге РФ. Украина, начиная с февраля 2024 года, атаковала его по меньшей мере семь раз (включая последний обстрел 29 мая 2026-го).

– Украинские дальнобойные беспилотники демонстрируют стабильно высокую эффективность ударов по критическим объектам на территории Российской Федерации. Они сосредотачиваются на целях нефтяной инфраструктуры и оборонной промышленности, нанося системное экономическое и военное давление.

– По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после украинских "дальнобойных санкций".

