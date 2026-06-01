Во сколько Свитолина – Костюк: время начала четвертьфинала Roland Garros-2026

Впервые в истории две украинские теннисистки сойдутся друг с другом в четвертьфинале турнира серии Большого шлема. Грандиозное событие пройдет на кортах Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2026, где путевку в следующий раунд соревнований разыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.

КОГДА СВИТОЛИНА – КОСТЮК НА ROLAND GARROS-2026

Украинское дерби в Париже состоится во вторник, 2 июня. Поединок пройдет на арене Корт Филиппа Шатрие.

ВО СКОЛЬКО СВИТОЛИНА – КОСТЮК

Противостояние Марты и Элины станет главным событием игрового дня в женском турнире. Время начала матча – 12:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СВИТОЛИНА – КОСТЮК

Трансляция матча будет доступна на видеосервисе MEGOGO. Также прямой эфир из Парижа организовывает международный вещатель "Евроспорт".

ПРОГНОЗ НА СВИТОЛИНА – КОСТЮК

Фавориткой поединка с незначительным перевесом считается Костюк. Ставки на победу 23-летней киевлянки принимаются с коэффициентом 1,78. А показатели на успех Свитолиной достигают уровня 2,05.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ СВИТОЛИНА – КОСТЮК

Украинки дважды играли друг с другом, забрав по одной победе. Интересно, что все сеты в этих матчах завершились с одним и тем же счетом – 6:2. В 2018 году на Australian Open Элина добыла легкую победу 6:2, 6:2, выйдя в 1/8 финала. А через шесть лет на хардовом турнире в Торонто Марта взяла реванш 6:2, 2:6, 6:2.

