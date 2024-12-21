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"Это не показ мод, это бокс". Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,4 т.
'Это не показ мод, это бокс'. Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

Менеджер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) Спенсер Браун, заявил, что его подопечный не будет бриться перед реваншем с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО). Команда украинца обратилась в Комиссию по профессиональному боксу Ближнего Востока на заседании правил в пятницу с просьбой обязать Тайсона подстричь свою густую бороду перед субботним реваншем за титул чемпиона в тяжелом весе, сообщили источники ESPN.

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Фьюри был чисто выбрит в мае, когда его отправили в нокдаун в 9-м раунде, и он проиграл раздельным решением судей Усику за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе в Эр-Рияде. В течение всей недели предваряющей реванш на лице 36-летнего боксера была густая растительность.

"Тайсон Фьюри много раз боксировал с бородой, как и другие бойцы. Сам Усик публично заявил, что борода у Тайсона – не проблема. В боксе нет ни одного закона или постановления, запрещающего драться с бородой. Смешно, что это уже поднималось на заседании по правилам, но безрезультатно. Проще говоря, если бы у Усика была борода, у нас не было бы никаких проблем. Это не показ мод, это бокс", – сказал Браун.

"Это не показ мод, это бокс". Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

Правила боев за звание чемпиона WBC гласят, что "боксер может носить подстриженную бороду... при условии, что, по указанию комиссии и руководителя, толщина волос на лице не будет: 1) смягчать или каким-либо образом влиять на силу удара или траекторию ударов; или 2) наносить порезы или ссадины его сопернику".

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил ESPN в субботу в текстовом сообщении: "В правилах указано, что местная комиссия и руководитель WBC должны провести проверку. На заседании по правилам я совещался с комиссией. Я осмотрел Фьюри, и с нашей стороны нет никаких проблем".

"Это не показ мод, это бокс". Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

ESPN рассмотрел копию правил, подписанную представителями Усика и Фьюри. Согласно источнику, в субботу утром комиссия сообщила представителю Усика, что попросит Фьюри подстричь бороду.

Хосе Мохан, президент Комиссии профессионального бокса Ближнего Востока, отказался от комментариев, как и представители Фьюри и Усика.

"Это не показ мод, это бокс". Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

Ранее промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен также рассказал, что Александру запретили целовать крест, что он делал во время первого боя. Таким образом британцы решили продемонстрировать, что Усик мог бы использовать что-то кроме воды для получения выгоды.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

"Это не показ мод, это бокс". Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

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