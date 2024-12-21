'Это не показ мод, это бокс'. Фьюри отказался от боя с Усиком в том виде, как это требовал украинец

Менеджер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) Спенсер Браун, заявил, что его подопечный не будет бриться перед реваншем с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО). Команда украинца обратилась в Комиссию по профессиональному боксу Ближнего Востока на заседании правил в пятницу с просьбой обязать Тайсона подстричь свою густую бороду перед субботним реваншем за титул чемпиона в тяжелом весе, сообщили источники ESPN.

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Фьюри был чисто выбрит в мае, когда его отправили в нокдаун в 9-м раунде, и он проиграл раздельным решением судей Усику за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе в Эр-Рияде. В течение всей недели предваряющей реванш на лице 36-летнего боксера была густая растительность.

"Тайсон Фьюри много раз боксировал с бородой, как и другие бойцы. Сам Усик публично заявил, что борода у Тайсона – не проблема. В боксе нет ни одного закона или постановления, запрещающего драться с бородой. Смешно, что это уже поднималось на заседании по правилам, но безрезультатно. Проще говоря, если бы у Усика была борода, у нас не было бы никаких проблем. Это не показ мод, это бокс", – сказал Браун.

Правила боев за звание чемпиона WBC гласят, что "боксер может носить подстриженную бороду... при условии, что, по указанию комиссии и руководителя, толщина волос на лице не будет: 1) смягчать или каким-либо образом влиять на силу удара или траекторию ударов; или 2) наносить порезы или ссадины его сопернику".

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил ESPN в субботу в текстовом сообщении: "В правилах указано, что местная комиссия и руководитель WBC должны провести проверку. На заседании по правилам я совещался с комиссией. Я осмотрел Фьюри, и с нашей стороны нет никаких проблем".

ESPN рассмотрел копию правил, подписанную представителями Усика и Фьюри. Согласно источнику, в субботу утром комиссия сообщила представителю Усика, что попросит Фьюри подстричь бороду.

Хосе Мохан, президент Комиссии профессионального бокса Ближнего Востока, отказался от комментариев, как и представители Фьюри и Усика.

Ранее промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен также рассказал, что Александру запретили целовать крест, что он делал во время первого боя. Таким образом британцы решили продемонстрировать, что Усик мог бы использовать что-то кроме воды для получения выгоды.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

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