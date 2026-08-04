Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 9 августа стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45 грн. Вечером же 4 августа 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,49 грн, а продавали по 44,99 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45 грн. Вечером же 4 августа там:

покупали доллар по 44,4 грн;

продавали – по 44,78 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в начале августа валютный рынок может стать более активным, чем на протяжении большей части июля. Причиной же, по его словам, будет сочетание сразу нескольких процессов:

нестабильности мировых цен на нефть;

началп подготовки бизнеса к зиме;

сохранения высоких военных рисков;

чувствительности населения к инфляционным сигналам/рискам из-за роста стоимости топлива.

Отдельно, отметил он, на рынок будут влиять риски ракетно-дроновых атак. Ведь:

Разрушение энергетических и логистических объектов требует значительных затрат на восстановление и импорт оборудования.

Повреждение инфраструктуры может затруднять экспорт, а значит, сокращать приток валютной выручки.

Впрочем, акцентировал Лесовой, несмотря на все перечисленное, всплеска спроса на доллар, не ожидается. Ведь "гривневые депозиты и ОВГЗ пока остаются привлекательными".

"Их доходность позволяет компенсировать инфляционные потери. А также создает преимущество по сравнению с простым хранением наличной валюты", – объяснил он.

Вместе с тем, резюмировал он, активность на рынке не стоит расценивать как "прорицательницу дестабилизации и хаотического изменения курсов. Ведь "рынок только изменит скорость, сохранив общую прогнозируемость.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 749 трлн грн. Что на 48,6 млрд грн больше, чем было в июне. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,156 трлн грн.

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