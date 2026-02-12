Усик спустя два дня отреагировал на скандал с Гераскевичем на Олимпиаде-2026. Фотофакт

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик впервые отреагировал на позорное решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить склететонисту Владиславу Гераскевичу надеть "шлем памяти" на Играх-2026. Спустя два дня, после того, как ситуация стала публичной, боксер выразил поддержку соотечественнику.

Соответствующую Stories Усик выложил на своей странице в социальной сети Instagram уже после того, как стало известно о дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде в Милане. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя выразил восторг позицией скелетониста.

"Я горжусь тобой и полностью тебя поддерживаю, Владислав Гераскевич. Это позиция настоящего украинца", – написал Усик.

Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать нашего соотечественника аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

