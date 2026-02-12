'Будущие поколения будут вспоминать это как момент позора': Сибига заявил, что МОК дисквалифицировал не Гераскевича, а собственную репутацию

Дисквалификация украинского спортсмена Владислава Гераскевича вызвала негативную реакцию в украинском правительстве. За скелетониста вступился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава дипведомства заявил, что Международный Олимпийский комитет запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Об этом он написал в своем Twitter.

Что известно

В своей заметке глава дипведомства заявил, что спортсмен хотел почтить память всех других спортсменов, погибших на войне, в чем нет ничего плохого ни по каким правилам или этике.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения будут помнить это как момент стыда. МОК запугивал, презирал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим украинцам о том, как они должны молчать об "одном из 130 конфликтов в мире". Он систематически не противостоял крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии – России, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, внедрила крупнейшую государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и повредила 800 спортивных сооружений в Украине", – написал Сибига.

По его словам, россияне не имеют права на участие в Олимпиаде, и ни один из спортсменов государства-террористки не является "нейтральным".

"Если Олимпийский символ веры говорит, что "самое важное на Олимпийских играх – не победа, а участие", то МОК полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, предав 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией", – добавил он, дополнив это тем, что Украина все равно гордится Гераскевичем.

Что предшествовало

Напомним, до этого Международный олимпийский комитет потребовал от Гераскевича не устраивать акции протеста против войны в нашей стране и россиян во время Игр-2026. Но тот все равно не послушал никого.

В МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила.

До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

