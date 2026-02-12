'Мощный посыл': президент МОК прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Играх-2026 в Милане. Функционерка при этом отметила, что желание нашего соотечественника надеть "шлем памяти" является неуместным для соревнований.

Об этом сама Ковентри заявила в комментарии журналистам информационного агентства Reuters. По ее словам, перед стартом заездов утром 12 февраля она специально встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его отказаться от запрещенного элемента экипировки с изображением погибших в результаты военной агрессии РФ украинскими спортсменами.

"Я не планировала здесь быть, но я посчитала очень важным приехать и поговорить с ним лично. Никто, особенно я, не оспаривает тот посыл, который он хотел сделать. Это мощный посыл, это послание памяти. Задача заключалась в том, чтобы найти решение для зоны соревнований. К сожалению, нам это не удалось. Я очень хотела увидеть его гонку. Это было эмоциональное утро", – сказала Ковентри.

Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом. OBOZ.UA также подробно рассказал о создании элемента экипировки Гераскевича и тех, чьи фото на нем изображены.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

