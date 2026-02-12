Станет ли света больше с потеплением: украинцам рассказали, какие графики ждать весной

В Украине с потеплением и ростом солнечной генерации графики электроснабжения станут значительно мягче, а в апреле-мае возможны периоды без отключений. При благоприятных условиях и без новых критических атак Киев может вернуться к предполагаемым графикам в течение примерно одной-полутора недель.

Видео дня

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии медиа. По его словам, столица сейчас находится в особенно уязвимом положении, ведь в значительной степени зависит от передачи электроэнергии извне через высоковольтные сети, тогда как собственную генерацию быстро восстановить невозможно.

Если ситуация будет развиваться без критических попаданий по энергетической инфраструктуре Киева и области, город может вернуться к понятным и относительно комфортным графикам электроснабжения в течение недели-полторы. В то же время эксперт отмечает, что никаких гарантий в нынешних условиях дать невозможно.

Киев фактически полностью питается за счет электроэнергии, поступающей из общей сети, и любые серьезные повреждения линий электропередач сразу влияют на ситуацию в городе. Именно поэтому стабилизация напрямую зависит не от объемов генерации, а от возможности бесперебойной передачи электроэнергии.

Распространенное мнение о том, что Киев получает электроэнергию исключительно из западных регионов, не соответствует реальности. В Украине действует единая объединенная энергосистема, в рамках которой электроэнергия постоянно перераспределяется.

Как объясняет Харченко, невозможно точно сказать, из какого региона столица получает электроэнергию в конкретный момент времени. В то же время Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог сейчас остаются самыми сложными узлами сети, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более стабильному режиму существенно не изменит ситуацию в стране в целом, ведь проблема заключается не в дефиците электроэнергии как таковой, а в ограниченных возможностях ее передачи в отдельные точки.

Сейчас в Украине работает примерно 11 ГВт собственной генерации. Уже весной, с учетом импорта электроэнергии на уровне около 2,5 ГВт, этого объема должно хватить для относительно стабильного электроснабжения по всей стране.

Речь идет не о полном отсутствии ограничений, а о предсказуемых графиках без жестких аварийных отключений. Дальнейшее развитие ситуации, по словам эксперта, почти полностью зависит от интенсивности и результативности вражеских атак по энергетической инфраструктуре.

С ростом температуры и активной работой солнечных электростанций графики электроснабжения действительно могут стать значительно комфортнее. В отдельные периоды – в частности в апреле-мае, когда потребление минимальное, возможен даже сценарий временного отсутствия графиков.

Впрочем, Харченко предостерегает, что даже в случае такой "передышки" графики вернутся летом, а именно в пиковые месяцы июль-август, а также с началом нового отопительного сезона. Полностью избежать этого практически невозможно в нынешних условиях.

Отдельной проблемой остается теплоснабжение. Сейчас около 1200 домов в Киеве, которые обслуживала Дарницкая ТЭЦ-4, уже не получат тепло в этом отопительном сезоне. Для этих объектов разрабатываются планы подготовки к следующей зиме. В Киеве, Кривом Роге и Одессе основной акцент сейчас делается на повышении устойчивости тепловых систем как к отключениям электроэнергии, так и к ракетным атакам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за интенсификации российских обстрелов украинцы вынуждены все чаще оставаться без электроэнергии, тепла и воды. Поскольку ситуация с коммунальными услугами может внезапно ухудшиться, к ней следует тщательно готовиться и иметь дома необходимый запас.

