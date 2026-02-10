МОК установил для Украины 'особые правила', приняв позорное решение на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил лидеру сборной Украины по скелетону Владиславу Гераскевичу выступать в специальном шлеме на Играх-2026 в Милане. Наш соотечественник разместил на экипировке фотографии спортсменов, которые стали жертвами российской агрессии, что вызвало отпор со стороны организаторов.

Об этом Гераскевич написал на своей странице в социальной сети Instagram. 27-летний киевлянин упрекнул МОК в том, что тот демонстративно отказал ему в праве почтить память погибших украинцев, а также пообещал бороться за возможность выступить в этом шлеме, сославшись на прецеденты в прошлом.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила. Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме", – подчеркнул Герасикевич.

Известно что на шлеме скелетониста изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Олимпиады-2026 Владислав Гераскевич столкнулся с требованием МОК не устраивать акции протеста против россиян.

