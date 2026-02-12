На мордорских сайтах обращают внимание на то, что информацию о возможном дефиците бюджета РФ в размере 10 трлн рублей [130 млрд долларов] уже опубликовал совершенно провластный "Московский комсомолец", то есть даже определённая часть бомонда, находящегося вблизи каких-то кремлёвских башен, открыто сигнализирует, что войну России нужно заканчивать.

Иначе, с точки зрения подобных сайтов, в принципе этот новый мейнстрим поддерживающих, следующим шагом станет неизбежная в таком случае временная национализация сбережений мордорцев на банковских счетах - речь о сумме 65 трлн рублей [более 840 млрд долларов] - с объявлением этих денег кредитом граждан государству на неясных условиях и с неясными сроками хотя бы какого-то возврата.

(Параллельно, кстати, прекращается доступ к Ютубу, Телеграму и Вотсапу, чем стимулируется массовый переход на VPN, однако же это уже совсем другая песня, хотя и она - о мордоре в условиях войны.)

При этом в определённых кругах критикуют за нерешительность Китай, который не хочет давать России кредит даже с вывозом себе мордорского золота - наподобие сталинского кредита именно под такой залог республиканцам Испании где-то 90 лет назад.

То есть и золото ради войны и "освобождения от людей" выжженной земли на Донбассе мордор тоже уже был бы рад отдать - просто КНР его пока не берёт: Си не хочет.

Впрочем, это ретранслируется не как призыв к китайцам, ведь влиять на эту страну невозможно, а как грустная констатация: коль и Китай России не заинтересован помочь, то как и где в дальнейшем искать ресурсы для войны, непонятно.