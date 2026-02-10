'Россия доказывает обратное'. МОК запретил почтить память погибших украинцев на ОИ-2026: как отреагировал Зеленский

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал лидеру сборной Украины по скелетону Владиславу Гераскевичу выступить на Играх-2026 в Милане в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников. Президент страны Владимир Зеленский резко осудил это решение, назвав его неудобной правдой для многих спортивных федераций.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Зеленский напомнил, что Россия продолжает вести свою агрессивную и захватническую войну против нашей страны, а МОК и другие спортивные организации не должны закрывать глаза на преступления, совершенные оккупантами.

"Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру о цене нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", – подчеркнул Зеленский.

Известно, что на шлеме скелетониста изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь и олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек осудил МОК за позорное решение в отношении Владислава Гераскевича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!