Память – это не нарушение! Пограничники и энергетики поддержали украинского скелетониста Гераскевича. Фото

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич оказался в центре внимания на Олимпиаде-2026 в Милане после дисквалификации из-за "шлема памяти" с изображениями погибших украинских спортсменов. Несмотря на запрет МОК, Владислав не жалеет о своей позиции.

Видео дня

А украинские пограничники и энергетики поддержали спортсмена. Ответные фото опубликовали их пресс-службы.

27-летнего киевлянина дисквалифицировали накануне его первого старта 12 февраля, объяснив, что шлем с изображениями погибших соотечественников якобы нарушает правила. Сам спортсмен подчеркнул, что он не жалеет ни на минуту. По его словам, позиция важнее любых медалей.

Поддержку спортсмену выразили пограничники, энергетики, шахтеры и машиностроители, отметив его принципиальность и мужество.

Они публикуют фото с листочком в руках, на котором написано: память не является нарушением – remembrance is not a violation.

"Спасибо за принципиальность и достоинство. Для нас Владислав уже чемпион", – говорится в сообщении.

Ранее украинские военнослужащие также устроили флешмоб в поддержку Гераскевича, напоминая, что память не является нарушением – remembrance is not a violation. Воины опубликовали фото с соответствующими надписями, а некоторые, по примеру санитарки Елены Смаги, разместили его даже на перчатках. Главнокомандующий Александр Сырский также выразил поддержку, поделившись фото спортсмена в шлеме на своем Telegram-канале.

"Шлем памяти", посвященный погибшим от рук РФ спортсменам, уже третий день остается одной из главных тем Олимпиады-2026. Несмотря на запрет МОК, интерес к историям погибших украинских атлетов только возрос – среди них и титулованные спортсмены, и юные спортсмены, которые только начинали свой путь. OBOZ.UA на основе списка Спорткомитета собрал информацию обо всех, кого Гераскевич запечатлел на шлеме, чтобы их имена были замечены на Олимпийских играх. О них читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!