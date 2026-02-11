МОК поймали на трусости перед Россией в скандале вокруг шлема Гераскевича на Олимпиаде-2026

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек пристыдил Международный олимпийский комитет (МОК). пресс-атташе которого Марк Адамс называл захватническую войну России против Украины конфликтом. Победитель Игр в Нагано-98 указал на слабость организаторов ОИ-2026 в Милане, которые боятся называть вещи своими именами.

Видео дня

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, комментируя заявление МОК о запрете украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу надевать на Олимпиаде "шлем памяти", напомнил о преступлениях РФ против нашего народа.

"Конфликт? Это российская империалистическая война, в которой Россия совершает ужасные преступления, включая геноцид против украинских детей. Россия убивает людей, чтобы присвоить территорию свободной демократической Украины. МОК, хотя бы называйте вещи своими именами", – обратился к МОК Гашек.

Напомним, МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с изображением спортсменов-жертв российской агрессии. В организации цинично предложили спортсмену надеть черную повязку. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

