Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, требуя распространения обязательности НДС на всех субъектов хозяйствования, заявила:

"Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями".

Я сначала не мог понять, какое вообще отношение НДС имеет к рынку (ведь такой "критерий рыночности", откровенно говоря, достаточно странен), но потом смекнул, что речь могла идти о рынке собственно самого НДС.

Общеизвестно: налог этот – самый коррумпированный в мире из всех возможных. Ну а в Украине он у соответствующих "специалистов" и их определенных "коллег" из определенных органов давно уж и сам стал товаром.

На него даже уже успели сложиться устойчивые "рыночные" цены – в зависимости от того, имеет торговля НДС с данным клиентом уже "оптовый" характер или все еще "розничный".

Конечно, возмещение НДС фиктивного немного дороже возмещения положенного, но и последнее стоит весьма недешево.

Говорят, что простота – хуже воровства, забывая при этом, что сложность [налогообложения] это именно воровство и есть: прославленный НДС тому лучший пример.

Старые добрые обналичники – в отчаянии: конкуренция неслыханная!!!

Тем временем украинское государство ради получения от МВФ очередного транша готово согласиться на любой с его стороны "мягкий шантаж", а особенно – на стабильно настойчивый.

В частности – пойти даже на создание таких налоговых условий для потенциальных фрилансеров, находящихся пока за границей, при которых они уж точно в Украину не вернутся.

Так вот, МВФ стоило бы этим воспользоваться и потребовать коренного упрощения у нас своего любимого налога, чтобы зарабатывали не на нем, а на том, что действительно должно быть объектом торговли.