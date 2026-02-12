МОК цинично заявил о 'последнем шансе' Гераскевича и снял его с Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил лидера сборной Украины по скелетону Владислава Гераскевича в нарушении правил на Играх-2026 в Милане. В организации представили желание нашего спортсмена выступить в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников неуместным и дисквалифицировали его.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МОК в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В комитете цинично подчеркнули, что предоставили Владиславу "последний шанс" для разрешения ситуации, но тот не отошел от своих принципов.

"Несмотря на многочисленные обмены сообщениями и личные встречи между МОК и Гераскевичем, последняя из которых состоялась утром 12 февраля с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никаких компромиссов. МОК очень хотел, чтобы Гераскевич принял участие в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ выразить его желание почтить память своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого случая не в послании, а в том, где он хотел его выразить", – говорится в сообщении.

Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

