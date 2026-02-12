В Анапе неудачный масшутинг: завалили охранника дядю Колю из дедовской ТОЗ, ранили библиотекаря и студента. Отомстил малой за кидалово на полляма — хотел получить диплом экстерном, а его немножко обманули. Это уже пятое нападение за 20 дней в РФ. В Уфе малолетка не так давно резал иностранцев под неонацистскими лозунгами. Насилие становится привычным. Башни баллистической защиты вещают про убийства нон-стоп, кругом политика ты умри сегодня, а я завтра, и психика подростков просто слетает.

Фото, я считаю, огонь. "Можем повторить". Вот только повторять придётся всё то, о чем вам не рассказывали. Придётся повторять расстрел маршала Григория Кулика, на секундочку — Героя Советского Союза, который был убит за растрату военного имущества и разгульный способ жизни за государственные деньги. Придётся вспоминать генерал-полковника Василия Гордова, там было мародёрство в космических масштабах: вывозили из Германии всё, от роялей до унитазов.

А когда министр культуры Александров, академики и чиновники ЦК организовали элитные бордели — "дело гладиаторов" — туда не просто заманивали девчонок, часть контингента везли прямо из детских домов. Немножко коммунистического члена для сирот со всего Союза. Остров Епштейна для животных, которые равнее, Цукер, это "Скотный двор", не суетись.

Естественно, была и вспышка групповых изнасилований в тылу, когда фронтовики переносили свои привычки на своих же женщин. А те не радовались, начинали писать заявы, и системе приходилось что-то делать.

В одном только сорок шестом году было зафиксировано 600 тысяч тяжких преступлений. По стране бродили сотни тысяч вооруженных дезертиров и фронтовиков, которые привыкли кушать мясо каждый день, а в тылу приходилось видеть картошку через день.

И реальная "Чёрная кошка" — банда Митина — была куда кровавее, чем киношные горбатые. Это были не профессиональные урки, советская цензура просто постеснялась показать ударников труда с оборонных заводов. Днем они получали по грамоте, а ночью варили людей за карточки на 5 буханок хлеба.

И повторять это всё будет не кто-то абстрактный. Это будет с вами, с вашими престарелыми родителями-охранниками, с вашими детьми, с вашими соседями. Каннибалы будут рассказывать вам, как любить родину. Дорогие россияне, вы смогли повторить и ещё много чего будете повторять. Гойда, я считаю. Мечты должны сбываться.