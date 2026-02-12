'Россияне подрывают дипломатические возможности': Зеленский назвал ключевую задачу сегодня для Украины и Европы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля обратился к гражданам и определил главную задачу для министра обороны на встрече в формате "Рамштайн". Он заявил, что Украине и Европе необходимо ускорить предоставление пакетов для противовоздушной обороны.

Обращение опубликовали в официальном канале президента. Зеленский подчеркнул: "Задача министра обороны – он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайн" – нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО".

Он добавил, что это ключевая задача не только для Украины, но и для всей Европы.

Президент подчеркнул, что российские ракеты и беспилотники не должны создавать для агрессора ощущение результата. По его словам,"россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают". Наоборот, такие атаки только усложняют ситуацию и подрывают дипломатические возможности.

Зеленский отметил, что поддержка Украины и достаточное давление на Россию являются необходимыми условиями для завершения войны.

"Нужно завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за войну", – сказал он. Президент добавил, что это предпосылка, чтобы Европу не столкнули новые агрессии и массированные удары, подобные тем, которые сейчас отражает Украина.

Глава государства также ожидает более активной работы от украинской дипломатической системы. Речь идет о Министерстве иностранных дел и всех посольствах."Если посольство молчит, значит, это неудовлетворительная работа. Украину должны слышать, слышать везде в мире", – заявил он.

Президент выразил надежду, что уже на этой неделе появятся конкретные результаты по поддержке Украины. В конце обращения он поблагодарил украинцев, которые борются, защищают жизнь и восстанавливают страну после российских ударов.

"Я благодарю всех, кто не сдается, кто борется, кто защищает жизнь... Слава Украине!" – сказал Зеленский.

