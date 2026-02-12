В последнее время бизнес все чаще сталкивается с ситуациями, когда технические параметры электронной коммуникации – в частности IP-адрес или электронный адрес – используются налоговыми органами как индикаторы налогового риска. Согласно внутренним подходам ГНС, в перечень рисков включен критерий, по которому IP-адрес или электронный адрес налогоплательщика, используемый для переписки с контролирующими органами, считается "рисковым", если им пользуются более семи налогоплательщиков с годовыми объемами реализации свыше 4 млн грн.

Формально такой индикатор отнесен к незначительной степени риска, однако на практике именно он нередко становится пусковым механизмом для налоговых запросов, дополнительных проверок и повышенного внимания к плательщику, что уже выходит за пределы чисто аналитической оценки.

Ключевая проблема такого подхода заключается в подмене понятий. Налоговая информация в соответствии с нормами законодательства – это фактические данные, полученные в установленном законом порядке, касающиеся хозяйственных операций, налоговой и финансовой отчетности, а также первичных документов налогоплательщика.

Вместе с тем IP-адрес сам по себе не подтверждает ни реальность хозяйственной операции, ни факт поставки товара или предоставления услуги, ни правильность формирования налоговых обязательств. Следовательно, использование технических параметров доступа к электронным сервисам в качестве налогового риска выходит за пределы правовой логики Налогового кодекса и не соответствует его предмету регулирования.

Отдельного внимания заслуживает и техническая сторона вопроса, которую налоговые органы фактически игнорируют. С точки зрения ІТ-инфраструктуры использование одного IP-адреса несколькими субъектами хозяйствования является абсолютно нормальным явлением. Это может быть связано с работой компаний в одном бизнес-центре, использованием бухгалтерского или юридического аутсорсинга, применением облачных сервисов, подключением через VPN или мобильные сети.

Сам по себе факт общего IP-адреса не является аномалией и не свидетельствует о каких-либо нарушениях. Попытка же связать такие обстоятельства с налоговыми рисками скорее демонстрирует непонимание принципов функционирования современной цифровой инфраструктуры, чем наличие злоупотреблений со стороны бизнеса.

Такой подход имеет и серьезные правовые последствия. Налоговое право базируется на принципе индивидуальной ответственности плательщика, что корреспондирует со ст. 61 Конституции Украины, согласно которой юридическая ответственность имеет индивидуальный характер. Наличие общего IP-адреса не создает правовой связи между налогоплательщиками, не доказывает согласованности их действий и не подтверждает нарушение налогового законодательства. Фактически речь идет о переносе технических совпадений в плоскость налоговой вины, что противоречит базовым принципам правового государства.

Даже если рассматривать IP-адрес исключительно как элемент внутренней аналитики налоговых органов, его роль может быть лишь вспомогательной. Аналитический инструмент не является доказательством и не создает правовых последствий.

В соответствии с п. 83.1 ст. 83 Налогового кодекса Украины, при осуществлении налогового контроля доказательствами могут быть только документы, объяснения и другие сведения, полученные в порядке, предусмотренном законом. Технические параметры доступа к электронным сервисам к такому перечню не относятся. Кроме того, согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены законом. Ни одна норма не наделяет налоговые органы полномочиями оценивать соблюдение налогового законодательства по IP-адресам плательщиков.

На практике такой подход создает для бизнеса ощутимые риски:

формирует правовую неопределенность;

стимулирует чрезмерные и формальные проверки;

фактически дискриминирует компании, использующие аутсорсинговые и цифровые решения.

В долгосрочной перспективе это подрывает доверие к налоговому администрированию и противоречит задекларированному курсу на цифровизацию и партнерские отношения между государством и налогоплательщиками.

Налоговые риски должны оцениваться исключительно на основании реальных хозяйственных операций, подтверждаемых первичными документами и данными налоговой отчетности (ст. 44 Налогового кодекса Украины), а не техническими параметрами электронной коммуникации. IP-адрес может быть инструментом ИТ-аналитики, однако не может быть правовым доказательством или основанием для налоговых претензий.

Настоящая цифровая трансформация начинается не с технических индикаторов, а с уважения к праву и экономической реальности. Именно от этого зависит, станет ли налоговое администрирование инструментом развития бизнеса или останется источником формальных и необоснованных рисков.