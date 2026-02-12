У російських пропагандистських пабліках сьогодні триває істерика. Пєсков заявив, що у блокуванні Телеграма немає нічого страшного, бо він "не може повірити, що цей меседжер забезпечує зв'язок на фронті".

Видео дня

Чому я вірю, що Росія зрештою програє, навіть якщо тимчасово захопить частину України і підпише цього року якесь перемир'я? Тому що неможливо створити нічого життєздатного, ігноруючи об'єктивну реальність.

Якщо мурувати будинок, спираючись не на закони математики і фізики, але на міфи – споруда впаде. Якщо будувати наддержаву, спираючись не на реальні здобутки, а на брехню та міфи про власну велич–- вона розвалиться.

Коли влада Росії каже, що Куп'янськ захоплено, що в економіці зростання і успіх, що старлінки на фронті не потрібні, а телеграм не важливий – все це небажання визнавати об'єктивну реальність, робити висновки та вживати необхідних заходів. На всіх, хто чинить подібним чином – чекає крах.