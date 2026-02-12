"Укрэнерго" заявило об отключенях света 13 февраля: графики могут измениться в любой момент
В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины вводятся отключения электроэнергии. Графики будут действовать круглосуточно. При этом не исключаются аварийные отключения не по графикам, т.к. ситуация в энергосистему страны остается крайне сложной и изменчивой.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 12 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах своих облэнерго.
В целом 13 февраля планируют применять следующие ограничения потребления тока:
- для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);
- для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.
В Украине с потеплением и ростом солнечной генерации графики отключений света станут мягче, а в апреле-мае возможны периоды без отключений, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. При благоприятных условиях и без новых критических атак Киев, к примеру, может вернуться к предполагаемым графикам в течение примерно одной-полутора недель, считает эксперт.
По его словам, по состоянию на середину февраля в Украине работает примерно 11 ГВт собственной генерации. Уже весной, с учетом импорта электроэнергии на уровне около 2,5 ГВт, этого объема должно хватать для относительно стабильного электроснабжения по всей стране.
Речь идет не о полном отсутствии ограничений, а о предсказуемых графиках без жестких аварийных отключений. Дальнейшее развитие ситуации, по словам эксперта, почти полностью зависит от интенсивности и результативности вражеских атак по энергетической инфраструктуре.
Впрочем, Харченко предостерегает, что даже в случае такой "передышки" жесткие графики вернутся летом, а именно в пиковые месяцы (июль-август), а также и с началом нового отопительного сезона. Полностью избежать этого практически невозможно в нынешних условиях.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве после массированных ударов РФ в ближайшие дни планируют запустить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Плюсовая температура позволила сохранить воду в системе, что существенно ускоряет возвращение тепла жителям столицы.
