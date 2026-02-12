"Укрэнерго" заявило об отключенях света 13 февраля: графики могут измениться в любой момент

В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины вводятся отключения электроэнергии. Графики будут действовать круглосуточно. При этом не исключаются аварийные отключения не по графикам, т.к. ситуация в энергосистему страны остается крайне сложной и изменчивой.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 12 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах своих облэнерго.

В целом 13 февраля планируют применять следующие ограничения потребления тока:

для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);

– графики почасовых отключений света (разные в разных областях); для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключений электричества станет меньше: когда ждать улучшения

В Украине с потеплением и ростом солнечной генерации графики отключений света станут мягче, а в апреле-мае возможны периоды без отключений, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. При благоприятных условиях и без новых критических атак Киев, к примеру, может вернуться к предполагаемым графикам в течение примерно одной-полутора недель, считает эксперт.

По его словам, по состоянию на середину февраля в Украине работает примерно 11 ГВт собственной генерации. Уже весной, с учетом импорта электроэнергии на уровне около 2,5 ГВт, этого объема должно хватать для относительно стабильного электроснабжения по всей стране.

Речь идет не о полном отсутствии ограничений, а о предсказуемых графиках без жестких аварийных отключений. Дальнейшее развитие ситуации, по словам эксперта, почти полностью зависит от интенсивности и результативности вражеских атак по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, Харченко предостерегает, что даже в случае такой "передышки" жесткие графики вернутся летом, а именно в пиковые месяцы (июль-август), а также и с началом нового отопительного сезона. Полностью избежать этого практически невозможно в нынешних условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве после массированных ударов РФ в ближайшие дни планируют запустить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Плюсовая температура позволила сохранить воду в системе, что существенно ускоряет возвращение тепла жителям столицы.

