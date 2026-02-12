Гераскевича оставили на Олимпиаде-2026: МОК пересмотрел решение после дисквалификации украинца

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сможет продолжить находиться на Олимпийских играх 2026 года в Милане, несмотря на отстранение. 27-летний киевлянин не согласился с запретом организаторов на использование шлема с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников и был снят с турнира, однако его аккредитация будет восстановлена.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В заявлении президента организации Кирсти Ковентри подчеркивается, что, согласно правилам, Гераскевич должен был бы немедленно покинуть соревнования и его объекты.

Однако глава МОК "в виде исключения после уважительного разговора с атлетом" обратилась к дисциплинарному комитету организации с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации украинца. В результате документ Гераскевича был восстановлен и он сможет находиться на ОИ без возможности соревноваться.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил украинца в нарушении правил и снял с ОИ-2026 прямо перед стартом. В организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией. Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!