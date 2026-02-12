В России прямо сейчас начинается новый этап цифровой изоляции. После многолетнего давления на независимые медиа, реестров, штрафов и выборочных блокировок, кремль переходит к полноценным системным ограничениям.

Під ударом опиняються WhatsApp, YouTube та Telegram. Формально – заради "суверенного інтернету" і "захисту від екстремізму".

Але фактично це робиться задля повного контролю над суспільством.

Російська терористична влада давно воює не лише з Україною, а й з власним інформаційним простором. Після знищення незалежних ЗМІ саме незалежні застосунки залишались для росіян останнім каналом альтернативної реальності. Через YouTube вони дивилися опозиційних блогерів, через Telegram отримували нецензуровані новини, через WhatsApp підтримували горизонтальні зв’язки, які держава не могла повністю контролювати. Для авторитарного режиму це завжди було прямою загрозою.

Ілюзія стабільності в росії тримається на телевізійній картині світу та офіційних заявах "царя". Там завжди про стратегічні успіхи, контроль ситуації і втомлений Захід.

Але чим довше триває війна, тим складніше підтримувати ці наративи На зовні виходить інформація про втрати, економічне виснаження, приховану мобілізацію і падіння реальних доходів. Створюється підґрунтя для соціального напруження.

І якщо новини про реальний стан справ починають масово циркулювати поза державним контролем, монополія на правду руйнується.

Такі рішення, як блокування ключових платформ, не ухвалюються про всяк випадок. Вони завжди сигналізують, що влада найближчим часом очікує турбулентності. Причому не зовнішньої, а саме внутрішньої.

Кремль боїться не НАТО. Кремль боїться росіян, які можуть почати ставити незручні питання та виходити на вулиці міст.

Виникає дуже важливе питання, а чому ж саме зараз?

Повномасштабна війна триває вже майже 4 роки. Репресивна машина працює давно. Цензура – теж. Але саме тепер москва різко посилює цифрову ізоляцію.

Це може означати, що попереду будуть рішення, які потребують тотального контролю над суспільством.

Прогнози можуть бути двоякі. Як позитивні для нас, так і негативні.

Перший сценарій – це підготовка кремля до фіналу переговорів та зупинки війни. Російське суспільство роками переконували у неминучій перемозі та історичній місії. Якщо кремль вирішив піти на компроміси, це може викликати розчарування серед радикально налаштованої частини електорату, силових структур та ультранаціоналістів.

Пояснити чому не дійшли до Києва без повного контролю над інформаційним полем буде складно. Тому спочатку якраз і необхідна зачистка цифрового простору, потім – політичний маневр.

Другий сценарій – це рішення кремля та особисто путіна йти у ва-банк.

Зрив переговорів, припинення діалогу із США, поглиблення воєнної економіки, оголошення тотальної мобілізації та розрахунок на подальші жорсткіші санкції і повноцінну бюджетну кризу.

Російська модель фінансування війни тримається на резервному ресурсі, перерозподілі доходів і закритості економіки. Але цей ресурс не безмежний. Якщо попереду кремль бачить різке погіршення соціально-економічної ситуації, то цілком логічним виглядає бажання максимально обмежити канали координації протестів і поширення критичної інформації.

У такій логіці блокування месенджерів і відеоплатформ є превентивним кроком перед продовженням війни, великою мобілізацією та глобальною кризою.

Обидва сценарії мають спільну рису - кремль не впевнений у стабільності власного суспільства. Авторитарні режими закриваються тоді, коли відчувають ризики. Відчуття сили не потребує блокувань. Їх потребує страх.

Для України це мега важливий сигнал. Посилення внутрішнього контролю в росії означає, що система входить у нову фазу.

Чи це буде спроба торгу на переговорах, чи підготовка до затяжної ескалації нам стане зрозуміло найближчим часом. Але сам факт цифрової ізоляції показує, що у москві очікують величезні зміни, які можуть похитнути звичну для російського суспільства картинку.

