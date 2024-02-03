Боксер, нанесший рассечение Фьюри, рассказал, что случилось на самом деле

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) заявил, что во время спарринга с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) нанес тому рассечение легитимным ударом. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в интервью TalkSport рассказывал, что травма была вызвана локтем с нарушением правил.

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Смакичи отрицал это, заявив, что Фьюри "говорит много вещей, но он знает, каким был на самом деле спарринг со мной".

"Это был чистый удар, поэтому я не чувствую себя плохо", - цитирует Смакичи Boxingtalk.

Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) ростом 198 см и тоже левша, как и Усик. Именно поэтому Фьюри привел его в лагерь для спаррингов.

Журналисты уверены, что это происшествие поднимет вес Смакичи в мире бокса, особенно после его двух поражений от Жана Коссобуцкого и непобедимого Агита Кабайеля (24-0, 16 КО).

В последнем бою, который состоялся в марте прошлого года, Смакичи отправил в нокдаун Кабайеля. Хорват имел отличные шансы на победу, пытался добить немца, но потратил на это слишком много энергии и в третьем раунде выдохся, уступив техническим нокаутом.

Кабайель в настоящее время находится на вершине успеха после досрочной победы над Арсланбеком Махмудовым в Саудовской Аравии в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, обладатель титулов WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой официально был перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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