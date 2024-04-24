Спарринг-партнер Фьюри слил видео, что происходит у Тайсона перед боем с Усиком

Спарринг-партнер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона (34-0-1, 24 КО) показал, как проходит тренировочный лагерь британского боксера к поединку с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО). Тай Митчелл (3-2, 2 КО) выложил видео, где видно, что Фьюри помогают готовится к поединку за абсолютное чемпионство канадец Алексис Барриэр (11-0, 9 КО), который помогал Фюри и в прошлый раз, в также Фрэнсис Рики Горман.

Отметим, что не так давно Барриэр дал небольшое интервью, где поделился своими прогнозами на исход битвы Усик – Фьюри. По мнению канадца, Фьюри по уровню значительно превосходит всех остальных бойцов и он всесторонне развит в боксе.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

20 апреля бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) выразил уверенность, что если Фьюри второй раз сорвет бой с непобедимым украинским супертяжем, то Усику следует искать другого соперника.

В начале февраля Тайсон получил рассечение, из-за которого был отменен поединок 17 февраля, а встреча перенесена на весну 2024-го.

Напомним, что поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

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