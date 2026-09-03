В языковом вопросе Украины есть одно принципиальное обстоятельство, которое постоянно пытаются вынести за скобки. У нас за восточной границей находится империя, которая пришла с захватнической войной и утверждает, что здесь живет ее народ. Не просто люди, знающие русский язык, а именно ее "демографический ресурс". Россия последовательно оправдывала свою агрессию защитой русскоязычных.

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Далее текст на языке оригинала.

Згадаємо дві цитати з промови Путіна від 18 березня 2014 року під час анексії Криму: "И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь… Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу". І друга: "…из 2,2 миллиона жителей Крымского полуострова почти 1,5 миллиона – русские, 350 тысяч – украинцы, которые преимущественно считают русский язык своим родным языком…".

Російська мова в Україні існує не у вакуумі. За нею стоїть конкретна агресивна держава, яка окупувала наші території, вбиває українців і використовує мову як геодезичний маркер для власної артилерії.

Любителі компромісів часто посилаються на Європу: подивіться на Бельгію, Швейцарію чи Фінляндію – там кілька офіційних мов, і всі процвітають. Але це поверхове порівняння. У Бельгії три мови – це наслідок складної внутрішньої федералізації, хоча під час Першої світової війни Німеччина активно проводила так звану Flamenpolitik, намагаючись розколоти бельгійців за мовною ознакою. У Фінляндії дві мови – результат століть перебування у складі Шведського королівства, і Фінляндія розробила суворі юридичні рамки, аби мовне питання не загрожувало суверенітету. Швейцарія побудована на тривалому балансі між чотирма мовними спільнотами, жодна з яких не використовується сусідніми державами як привід для анексії чи ракетних ударів. Швейцарську багатомовність не імпортували на танках.

Замість європейських ідилій варто подивитися на Ірландію. Це не світлий приклад, а похмуре застереження. Більшість ірландців сьогодні розмовляють англійською. Це наслідок багатовікової британської колонізації, штучного голоду та тотального нищення гельської мови. Здобувши політичну незалежність понад століття тому, Ірландія так і не змогла повноцінно відродити свою мову в побуті, залишившись у культурному та інформаційному полоні колишньої метрополії. Досвід Ірландії доводить: якщо ти програєш мову, імперія залишається у твоїй голові навіть після того, як її солдати пішли.

Країни Балтії чудово це розуміли. Після відновлення незалежності Литва, Латвія та Естонія жорстко і послідовно почали витісняти російську з освіти й державного управління. Вони усвідомлювали: інформаційний простір колишньої імперії – це міна уповільненої дії. Москва роками звинувачувала їх у (дискримінації), підтримувала п'яту колону і намагалася зберегти важілі впливу. Але Балтія вистояла саме тому, що поставила мовний бар'єр.

Коли звучать аргументи про те, що (в СРСР же вивчали українську мову), не варто піддаватися ілюзіям. Це була не лояльність імперії, а продумана тоталітарна стратегія (контрольованої національності). Українську мову навмисно консервували у статусі фольклорно-етнографічного експонату для сільського вжитку та шароварних ансамблів. Натомість мовою науки, кар'єри, армії, державного управління та міського престижу робили російську. Батькам залишали право писати заяви про відмову від вивчення української у школах. Це була системна лінгвоцидна інженерія, покликана виховати комплекс меншовартості.

Подивимося на Ізраїль. Євреї з'їхалися до своєї держави з десятками різних мов: їдишем, ладіно, арабською, російською, англійською. Проте Еліезер Бен-Єгуда та засновники держави зробили неможливе – вони відродили іврит, який століттями був лише мовою релігійних текстів. Вони розуміли: без єдиного унікального мовного коду різношерста нація розпадеться під першим же зовнішнім тиском.

Кремль діє за відвертою доктриною: Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Саме тому питання російської мови в Україні – це не питання побутового комфорту чи права читати Чехова. Це питання виживання держави. Чи повинна мова агресора залишатися значною частиною українського освітнього, культурного та державного простору? Ні. Вихід із російського мовного ареалу має бути настільки ж безкомпромісним, як і вихід із її військово-політичних орбіт.

Теза про те, що (спочатку треба подолати корупцію та виграти війну, а вже потім говорити про мову) – це небезпечна ілюзія. Нація об'єднується не навколо абстрактних економічних показників, а навколо спільних цінностей, культури та світогляду. Щоб вести виснажливу війну, суспільству потрібна чітка відповідь на питання: за що ми боремося? Якщо ми користуємося мовою та понятійним апаратом ворога, ми добровільно розмиваємо межу між собою та агресором, стаючи вразливими для його смислових маніпуляцій. Незалежність починається не тоді, коли чужий солдат залишає твою землю, а тоді, коли чужа держава перестає визначати, як ти мислиш.