Москва: В школе №1392 ученик принес холодное оружие и попытался напасть на учителя, охрана обезвредила подростка.

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Канськ (Красноярський край): Семикласниця на святковій лінійці застосувала перцевий балончик і спробувала вдарити ножем вчительку, постраждали семеро людей.

Башкортостан (село Кушнаренкове): Дев'ятикласник поранив ножем однокласника після конфлікту, потерпілого госпіталізовано.

Звісно російське суспільство не в змозі скласти два плюс два, тому не розуміє банальних речей: якщо накачувати дітей мілітарізацією та ненавистю, нічого гарного з того не вийде.

Звісно сплеск шкільного насильства на росії дорослі дяді та тьоті не пов’язують з загальною мілітаризацією суспільства та агресивною пропагандою війни.

Звісно влада росії замовчує ці факти та ігнорує їх.

З 2014 року кількість насилля та злочинів зчинених дітьми та підлітками на росії щорічно зростає.

За даними правозахисних та незалежних моніторингових ресурсів, кількість подібних інцидентів та випадків загроз із застосуванням зброї у навчальних закладах Росії досягла максимальних показників за останні роки.

Це поки що "квіточки", далі буде ще гірше, бо росія стає схожа на фільм "сволочи", знищуючи своє суспільство та проводячи фактично антиселекцію суспільства.

Перший дзвоник у школах – це демонстрація дорослими дітям зброї та сили. На усіх без винятка шкільних лінійках присутні "герої сво" та відбулися показові мілітарізовані виступи.

У школах росії запроваджено обов'язкові пропагандистські уроки ("Разговоры о важном"), де дітям нав'язують проурядовий погляд на війну проти України.

З 2024 року збільшено кількість годин військової підготовки. На шкільні лінійки та уроки регулярно запрошують учасників війни як "героїв та приклад для наслідування". Тому через пропаганду та офіційну риторику в російському суспільстві сформувався культ агресії як легітимного способу вирішення конфліктів. Булінг у школах все частіше стає правилом.

Діти вступають у конфлікт не тільки між собою, а й з дорослими, нападають на слабких, гвалтують, вимагають гроші. Поведінкова модель, де розв'язання проблем відбувається через насильство та зброю, транслюється з державних медіа і переймається підлітками як норма, тому шансів у росії вийти з війни немає.

Підлітки, які розуміють стан речей й не хочуть приймати участь у цьому, вчать іноземні мови й виїжджають з росії. Ті, хто не бачать себе ніде окрім росії, саме такої росії, яку створив путін, ті вчаться вбивати.