Что там в любимой Чаплинке? Немного докладываю по инфраструктурным вопросам.

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В нашей степной Чаплинке света нет уже четыре дня. Их подключали к Скадовской электросети, но произошло небольшое "но". Скадовский РЭС начал говорить, что им самим напряжения не хватает, и отключили Чаплинку. Как-то не по-дружески. Кто поссорил Чаплинку и Скадовск??

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Люди, як люди, – спочатку від генераторів запитували морозилки, а зараз тільки телефони заряджають і інтернет роздають, бо "дешевше в ресторані їсти, ніж морозилку підтримувати". Логічно.

Воду дають на годину-дві, або підвозять цистернами.

Дрони літають часто і густо. Після того, як були уражені місця дислокації і проживання російських військових і колаборантів трішки ближче до Дніпра і трішки далі від Дніпра, в Чаплинці спостерігається сильна стурбуваність у відповідного контингенту.