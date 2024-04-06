Президент WBC сказал, как избежать грядущей катастрофы в бою Усик – Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в который раз обратил внимание на количество судей, которые будут работать на поединке звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Сулейман уверен, что увеличение рефери на поединке с трех до шести позволят избежать возможной катастрофы при подсчете очков.

"Наличие трех судей создает очень тонкую грань между правильным результатом и катастрофой. Речь идет о самой крупной битве в истории, и противоречия могут быть очень разрушительными. Если у вас есть поединок, и у двух судей выдался плохой день, то бой решается со счетом 2:1 по плохим картам. Если это произойдет при шести судьях, победит правильный боец ​​со счетом 4-2", – цитирует Сулеймана boxingscene.

Президент WBC считает ненормальным, что за последние несколько месяцев было слишком много раздельных решений и борьбы за решения большинства.

"Легко сказать, что судьи должны быть лучше, когда что-то идет не так, но почему бы не пригласить шесть лучших судей мира для такого крупного чемпионского боя – судей, которые будут наиболее последовательными – и позволить им решать, кто победит?" - задает вопрос Маурисио.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент WBC выступил с инициативой об использовании системы видеоповторов во время поединка Усик - Фьюри. Функционер выразил уверенность в том, что это поможет избежать множества спорных ситуаций.

Также Сулейман предложил изменить правила для битвы между украинским и британским супертяжем за абсолютный титул.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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