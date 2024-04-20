Фьюри второй раз снялся с боя против Усика: Гвоздик сказал, что делать нашему чемпиону в этом случае

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) считает, если чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) второй раз сорвет бой с непобедимым украинским супертяжем Александром Усиком (21-0, 14 КО), то крымчанину следует искать другого соперника. В начале февраля Тайсон получил рассечение, из-за которого был отменен поединок 17 февраля, а встреча перенесена на весну 2024-го.

В тоже время Гвоздик не видит причин для того, чтобы бой за абсолютное чемпионство в хэвивейте 18 мая Усик - Фьюри вновь сорвался. Экс-чемпион предположил, что возможно первый срыв был связан с раскруткой боя

"Реально, я думаю что промариновали они его [раскрутку боя - Ред.] уже точно достаточно. Если это было сделано с этой целью, то уже вот хватит, чтобы не пересолить. Вот именно сейчас бой уже должен, мне кажется, состояться если причина в этом. А если Фьюри это делает по причине того, чувствует что не готов... Ну значит тогда пускай действительно оставляет титул и Саня побоксирует с каким-нибудь Хрговичем или Паркером. Как-то так", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Как сообщал OBOZ.UA, поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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