Последние события в Европе становится все труднее воспринимать просто как череду несвязанных между собой инцидентов.

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1 сентября в немецком Бранденбурге была совершена диверсия против высоковольтной инфраструктуры вблизи подстанции Turnow-Preilack, через которую электростанция Jänschwalde подключена к энергосети. Два коротких замыкания временно вывели из строя один энергоблок. Немецкие власти прямо говорят о диверсии, однако заказчика именно этого нападения пока не установлено.

В то же время Берлин уже официально возложил на россию ответственность за другую операцию – попытку атаки взрывным дроном на украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпциг/Галле в августе. Немецкое правительство рассматривает этот эпизод в контексте более широкой российской гибридной кампании и уже объявило о соответствующих ограничительных мерах.

В Словакии спецслужбы и полиция сорвали подготовку поджога предприятия украинской компании Skyeton, производящей беспилотные системы. Уже задержаны четыре человека. Следствие установило, что подозреваемые действовали по чьему-то заказу, однако заказчика публично пока не назвали. На предприятии могли находиться около 70 человек, а потенциальный ущерб оценивался в десятки миллионов евро.

Поэтому было бы ошибкой автоматически подгонять каждый пожар или аварию под "российский след". Но еще большей ошибкой было бы не видеть общей картины.

Сам ЕС уже официально говорит о все более агрессивной российской гибридной кампании: диверсии, кибератаки, информационные операции, повреждение критической и подводной инфраструктуры, использование подставных исполнителей, покушения и другие действия ниже порога открытой войны.

Логика Кремля понятна. Ему не обязательно уничтожать европейскую электростанцию или оборонный завод. Главное – сформировать в сознании рядового европейца простую причинно-следственную связь: "мы помогаем Украине – война приходит к нам". А дальше подтолкнуть к следующему выводу: "возможно, нужно меньше помогать Украине".

Тактически это может сработать. Диверсии порождают страх, увеличивают расходы на безопасность, подпитывают политические крайности и пророссийские силы, усиливают усталость от войны. Особенно опасной стала бы успешная атака с большим количеством жертв.

Но стратегического результата россия пока не достигла.

По данным весеннего Eurobarometer-2026, 76% граждан ЕС поддерживают продолжение помощи Украине до достижения справедливого и прочного мира, а 81% – общую политику безопасности и обороны Евросоюза. ЕС утвердил для Украины 90 млрд евро поддержки на 2026–2027 годы, из которых ориентировочно 60 млрд должны быть направлены на оборонные нужды. Последние данные Kiel Institute также фиксируют существенный рост европейских ассигнований Украине в мае-июне.

Показательно и то, что Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте должны отдельно обсудить именно рост гибридных угроз и усиление взаимодействия ЕС и НАТО.

В этом и заключается главный просчет кремля.

россия пытается убедить Европу, что поддержка Украины несет для нее опасность. Но чем больше российская агрессия проявляется уже внутри самой Европы, тем очевиднее становится обратное: Украина не "привлекает" российскую угрозу в Европу – Украина ее сдерживает.

Запугать отдельных европейцев россия может. Заставить Европу отказаться от Украины – пока нет.

Более того, каждая доказанная российская диверсия постепенно превращает поддержку Украины из вопроса солидарности в вопрос собственной безопасности Европы.