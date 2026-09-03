Украинцев предупредили о запасах продуктов: стоит ли скупать еду после ударов РФ по складам

Украинцам не нужно скупать продукты в больших количествах из-за ударов по складам – дефицита продовольствия не ожидается. Запас продуктов примерно на месяц остается достаточным, хотя перестройка логистики из-за повреждений инфраструктуры может привести к временным задержкам и подорожанию отдельных продуктов.

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Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, ситуация с обеспечением продовольствием сейчас принципиально отличается от той, что была в 2022 году.

Нужно ли запасаться продуктами

Высоцкий призвал украинцев не создавать избыточных запасов продуктов из-за недавних ударов по складской инфраструктуре. По его словам, правила подготовки к возможным перебоям в условиях войны не изменились. Иметь дома определенный базовый запас продуктов стоит, однако необходимости закупать еду на несколько месяцев нет.

"Нужно иметь минимальный запас", – отметил министр, добавив, что оснований делать запасы более чем на месяц пока нет. Таким образом, украинцам не рекомендуют массово скупать крупы, макароны, консервы, воду и другие продукты только из-за сообщений о повреждении складов.

При этом рекомендуемый запас примерно на месяц остается актуальным. Его объем и состав каждая семья может определять самостоятельно – в зависимости от количества людей, их потребностей и условий проживания.

Продуктов в Украине достаточно

По словам министра, на данный момент нет угроз для поставок продовольствия, которые могли бы привести к длительному дефициту. Основная проблема после атак — не отсутствие продуктов, а необходимость перестраивать логистику. Повреждение складских объектов вынуждает компании менять маршруты, использовать другие центры хранения и перераспределять товарные потоки.

Из-за этого доставка отдельных категорий продукции может затянуться. В отдельных регионах покупатели также могут временно замечать меньшее количество определенных товаров на полках, однако это не означает, что в стране формируется системный дефицит.

Высоцкий оценил потенциальное влияние перестройки логистики примерно в 2,5% роста стоимости продовольствия по Украине. Речь идет именно об общей макроэкономической оценке для всех продовольственных категорий, это не означает, что каждый продукт автоматически подорожает именно на 2,5%.

Цены на конкретные товары могут меняться по-разному. На них влияют затраты на транспортировку и хранение, доступность продукции, сезонность, урожай, спрос, импортные цены и другие факторы. Поэтому повреждение складов, прежде всего, создает дополнительные расходы для бизнеса, который вынужден искать новые маршруты и места для хранения продукции.

Как Украина обеспечивает себя продуктами

Еще один фактор, снижающий риск масштабного дефицита, — значительная часть продовольствия производится и потребляется внутри страны. По словам Высоцкого, если не учитывать зерновые и масличные культуры, примерно 70-80 % продовольствия Украина потребляет внутри страны, а около 20–30 % экспортирует.

К продукции, которую Украина не только производит для собственного рынка, но и продает за границу, относятся, в частности, крупы, замороженные продукты, сахар, масло, молочная и мясная продукция, яйца, а также отдельные виды фруктов. Иное соотношение наблюдается в отношении зерновых и масличных культур.

Здесь примерно 25% продукции приходится на внутреннее потребление, а около 75% – на экспорт. Украина остается одним из важных участников мирового аграрного рынка, поэтому значительная часть выращенного зерна и масличных культур предназначена именно для зарубежных покупателей.

В то же время высокие объемы экспорта не означают, что украинцам может не хватить основных продуктов питания. Внутренние потребности учитываются при формировании продовольственного баланса страны.

Овощи для борща преимущественно остаются в Украине

Отдельно министр обратил внимание на овощи так называемого "борщевого набора". Картофель, морковь, свекла, капуста и другие овощи, которые традиционно составляют основу украинского рациона, в основном ориентированы именно на внутренний рынок. Их экспорт остается незначительным, поэтому ситуация со складской инфраструктурой не должна создать долгосрочных проблем с обеспечением украинцев такими товарами.

При этом на цену овощей могут влиять сезонные факторы, урожайность, затраты на хранение и транспортировку. Поэтому отдельные продукты могут дорожать независимо от общей ситуации с продовольствием.

Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в секторе рыбной продукции

По словам Высоцкого, наиболее зависимой от импортных поставок остается рыбная продукция. Доля импорта в её потреблении превышает 80%. Именно поэтому для этого сегмента особое значение имеет стабильная работа международной логистики и пунктов пропуска через государственную границу.

Однако и здесь правительство не видит предпосылок для длительного дефицита. Министр пояснил, что логистика через пункты пересечения границы продолжает работать. Кроме того, импортная продукция может доставляться непосредственно к местам реализации, что позволяет частично обходить поврежденную складскую инфраструктуру.

Массовая скупка продуктов сама по себе может создать дополнительные проблемы. Если большое количество людей одновременно начнет покупать значительно больше товаров, чем обычно, магазины могут временно столкнуться с ростом спроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, молочная продукция в Украине может подорожать на 20–25% из-за роста затрат и проблем с логистикой, однако это прогноз самих производителей, а не гарантированное повышение цен. В то же время в Минагрополитики дают гораздо более сдержанную оценку: из-за перестройки системы доставки цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%

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