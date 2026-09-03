Заявление Президента о рисках в небе над Россией – это не просто публичная угроза, а официальное юридическое уведомление, которое будет иметь катастрофические последствия для агрессора.

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Таке офіційне повідомлення одразу запускає юридичні процедури ІКАО – спеціалізованої установи ООН, що регулює безпеку польотів, та національних регуляторів.

Так, ІКАО повідомляє, що регулярні польоти над росією є небезпечними, а вся відповідальність за наслідки переноситься на перевізників та держави, що дозволили виліт.

У свою чергу національні регулятори випускають офіційні бюлетені безпеки та сповіщення для пілотів NOTAM, а страхування літаків міжнародними страховими компаніями анулюється або премії за ризик летять у космос. Крім того, у таких випадках уряди країн, що здійнюють туди рейси, зазвичай, приймають рішення про обмеження польотів.

І все це – результати простого офіційного оголошення. Якщо ж закриття відбудеться ще й фізично, а внаслідок ігнорування правил безпеки польотів відбудеться авіакатастрофа – авіарух над росією буде паралізовано.

Створити такі фізичні обмеження буде не так складно через особливості функціонування авіатранспортної системи рф.

Московський авіавузол – це критичне ядро усієї системи, побудованої за принципом зірки. Більшість маршрутів з одного міста в інше вимагають пересадки у москві, звідти ж здійснюється більшість міжнародних рейсів у близько сотні міст у 30-35 країнах. Загалом на аеропорти москви припадає 70-75 млн пасажирів на рік.

Уявити за цими цифрами масштаби економічної катастрофи, яка невдовзі розгорнеться у росії неважко. Але не меншими будуть і соціально-політичні наслідки.

По-перше, мільйони людей втратять мобільність, і серед них бізнесмени, політики, науковці тощо та звичайні росіяни та іноземці. Це колосальний удар по нормальності та їх психологічному стану.

По-друге, і це не менш важливо, параліч авіасполучення призведе до порушення зв'язності регіонів і віддалення їх від москви, фактичної фрагментації та дезінтеграції країни.

Адже якщо від владивостока до москви доведеться їхати тиждень потягом, то контроль столиці над регіоном суттєво ослабне. Набагато ближчим стане той же Пекін, до якого можна буде дістатися за лічені години. І це вже – політична проблема для москви.

Тож наслідки нової реальності для росії будуть колосальними. Оцінити їх у повній мірі ми зможемо вже дуже скоро.

І в запасі у нас на найближчий час є ще кілька дуже цікавих ходів, які їм дуже не сподобаються.