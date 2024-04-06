'Выиграть не дадут'. Чемпион СССР по боксу сказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Российский чемпион СССР, Европы и мира среди любителей по боксу Юрий Арбачаков поделился своим ожиданием от поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению 57-летнего уроженца Кемеровской области, украинцу, чтобы выиграть, нужно будет рисковать.

Арбачаков уверен, что если Усик будет просто по-любительски боксировать, то судьи ему не дадут победу по очкам.

"Усику надо более активно и жестко бить надо ему, так, чтобы Фьюри чувствовал удары. Надо вкладываться в удары, жестко бить надо, тогда у него есть шанс выиграть. Если же он не будет этого делать, то, считай, что он не выиграет тогда бой. На Фьюри надо напирать и давить. И конечно не пропускать удары. Усик это умеет делать, он не пропускает удары. Он внимательный, грамотный, техничный. Единственного, чего не хватает — это силы удара. С "левака" бить, по печени, по голове засаживать очень жестко, чтобы он чувствовал удары. Вот тогда у него есть шанс выиграть", – сказал бывший чемпион в эфире YouTube-канала "Студия бокса Виктора Ялымова".

Арбачаков не сомневается, что Александр выиграет по количеству ударов, но этого мало для победы.

"Достигнет ли Усик цели, чтобы Фьюри почувствовал удары.... Это вопрос. Вот это надо отрабатывать, над этим надо работать. А иначе шансов у него нет, если он будет как любитель боксировать. И Фьюри ему не даст так боксировать. Если он пару раз хорошо попадёт, то здесь ему очень тяжело будет уже собраться", – отметил российский ветеран.

Арбачаков, более 5 лет владевший титулом чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе советует Усику обязательно рисковать.

"Усик подвижный, техничный. Он ударить себя не даёт, но он немного передерживает себя. Если бы он работал так, как он работает в конце 12 раундов... Если бы он так работал, хотя бы начиная после второй половины боя — у него была бы удача. Он передерживает себя немного, бережёт себя. Бережёт силы на последние раунды. Хотя, даже если он будет проигрывать, он не будет рисковать. А вот надо рисковать! Без риска бои не даются, нужно рисковать. А Фьюри, думаю, он не будет нянчиться, он будет намерен нокаутировать Усика, потому что вес у него большой и преимущество у него", – подытожил россиянин.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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