'Имеем то, что имеем'. Красюк назвал неожиданную проблему, возникшую с боем Усик – Фьюри

Промоутер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) и обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) расстроен, что бой его подопечных пройдет в один день. 18 мая Усик в Саудовской Аравии будет драться с Фьюри, а Беринчик в Калифорнии сразится с мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) за вакантный титул WBO в легком весе.

Александр Красюк объяснил, что когда планировалась дата боя Беринчика, встреча Усик – Фьюри еще была запланирована на 17 февраля.

"Но при известных нам обстоятельствах, это сражение должно произойти в ту же дату, когда сразится Денис Беринчик. Что могу сказать... Конечно, это не очень удобно. Мы столько лет проработали с Денисом, и не присутствовать на этом поединке в Сан-Диего, как минимум, жалко. Конечно, у нас было много попыток свести эти поединки в один кард или развести по датам… Имеем то, что имеем и с этим работаем", – цитирует Красюка Luckypunch.

В тоже время промоутер отметил, что и на поединка Беринчик - Наваррете будут присутствовать его люди.

"Там будут специалисты. Уже много работы мы сделали для того, чтобы Денис чувствовал себя абсолютно комфортно, как говорят "в своей тарелке", боксируя у Сан-Диего против Наваррете. Это касается всех сфер боксерской жизни, и официальных лиц, и судей, и условий пребывания в путешествии и т.п. Всё это уже предусмотрено в контракте. И сейчас дело только за Денисом, его командой. И сейчас в тренировочном лагере продолжается тяжелый труд", - подытожил Александр Красюк.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!