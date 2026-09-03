В греческой философской и риторической традиции существует интересная идея о различной природе времени – в зависимости от того, как происходят события и как, собственно, течет время. Хронос – наше привычное, линейное время, которое измеряется часами и календарем. Здесь события следуют одно за другим по принципу причины и следствия. Течение времени, пожирающее само себя, которое когда-то поразило меня в фильме "Лангольеры" по роману Стивена Кинга. Она описывает процессы истощения, старения и простой последовательности фактов. Кайрос – качественный, переломный момент, то, что часто называют "подходящим моментом". Время уникального окна возможностей, когда достигается разрыв линейного Хроноса. Если упустить Кайрос, линейный Хронос просто унесёт ситуацию дальше, но благоприятный шанс будет упущен. Ну и Эон – циклическое, вечное или сущностное время, как бытие, вечность или циклическое возвращение по своим вечным законам и архетипам.

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Бл*н, скажете вы, что ты несешь? Это, дамы и господа, я пытаюсь понять логику войны США против Ирана именно в её временном измерении. Раньше я писал о том, что время играет на стороне Ирана, сегодня асимметрия взаимного восприятия времени выглядит гораздо запутаннее, чем это было ещё месяц назад. И именно здесь, во времени, заложен главный ответ: как, когда и чем всё это закончится.

Последние действия Вашингтона, включая удары и отказ от широкомасштабной военной кампании, означают, что Трамп выбрал стратегию усиленного экономического давления. С точки зрения американских стратегов, затягивание статус-кво и выжидательная позиция должны укрепить их переговорную позицию и позволить избежать рискованной эскалации перед промежуточными выборами в ноябре. Наши философы сказали бы, что стратегия Вашингтона – это Хронос, ориентированный на поиск краткосрочного Кайроса – момента, когда можно будет заявить о "победе без войны". Однако стремление Вашингтона контролировать свой календарь разбивается о реальность: в закрытых автократиях затягивание Хроноса запускает совершенно другие, неподконтрольные процессы.

Расчет Ирана в затягивании времени схож, но с другой мотивацией – дотянуть до промежуточных выборов в США в надежде на политическую уязвимость Трампа и нежелание делать последнему предвыборный "подарок" в виде деэскалации. Здесь Тегеран, как и Россия, кстати, живёт в Эоне – идеологической вечности, зажатой в тиски стрессового Хроноса. Ядро электората (КВИР, высшее духовенство) живет в парадигме, где признание поражения – это уничтожение Эона (потеря сакральной легитимности). Когда экономический Хронос давит, а информационное поле искажено, селекторат реагирует не рациональным пересчетом зоны возможного соглашения, а взрывным, реактивным шагом, чтобы сломать игру.

Арабские посредники (Катар, Оман) и Пакистан заинтересованы в том, чтобы зафиксировать соглашение как можно быстрее не из-за недоверия к намерениям Тегерана, а из-за роста риска структурно накопленной эскалации – и они являются заложниками Кайроса. Они понимают то, чего не видят в Вашингтоне и Тегеране: энтропия системы растет нелинейно, а "контролируемое затягивание" – это иллюзия. Неконтролируемый взрыв произойдет не по плану, а из-за каскадной ошибки майора КВИР в Персидском заливе или неправильно истолкованного сигнала из-за нарушенного информационного канала.

Вот и получается, что три участника (США, Иран, посредники) действуют по разным, частично несовместимым временным графикам, каждый из которых имеет рациональное обоснование собственного выбора момента.

Главная опасность для всех трех систем заключается в том, что политики искренне верят, будто они являются хозяевами своих часов. Однако когда накопленное напряжение систем пересекает критический порог, инициативу перехватывает не чей-то "рациональный расчет", а случай – роковая управленческая ошибка, которая мгновенно обнуляет все избирательные календари.

Нас это, кстати, тоже касается. Мы живем в режиме постоянного Кайроса. Для нас каждый день линейного Хроноса – это не абстрактное "время для маневра", а потеря непополняемого ресурса. Мы постоянно ищем тот самый Кайрос (через технологические разрывы, асимметрические удары или внутренние кризисы врага), чтобы сломать неумолимый изнурительный Хронос, в который нас пытаются загнать как враг, так и порой партнеры.

Извините, неизвестно, когда все это закончится.