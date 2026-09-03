США призвали своих граждан не ехать в Умань на Рош га-Шана: в чем причина

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не ехать в Умань на Рош га-Шана – праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Американские дипломаты предупредили, что российские захватчики "без предупреждения наносят удары по жилым домам и местам отправления религиозных обрядов".

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Соответствующее предупреждение 3 сентября сделало посольство США в Украине. В посольстве посоветовали вообще "избегать поездок в Украину по любой причине", поскольку уровень опасности – а он сейчас четвертый, то есть самый высокий, – не изменился.

Почему нельзя ехать в Украину

"С начала войны российские авиаудары наносятся по гражданским зданиям и критически важной инфраструктуре по всей Украине. В частности, в Умани без предупреждения подвергаются ударам жилые дома и места отправления религиозных обрядов. Кроме того, в Украине действует военное положение с комендантским часом и ограничениями на передвижение", – отмечается в предупреждении посольства.

Также дипломаты, ссылаясь на информацию от местных властей Умани, утверждают, что в городе "недостаточно бомбоубежищ, чтобы разместить всех желающих путешественников и паломников".

Мобилизация в стране

Кроме того, американские дипломаты напомнили, что "Украина отменила разрешение украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет выезжать из страны".

Соответственно, "мужчины с двойным гражданством США и Украины, включая тех, кто проживает в Соединенных Штатах, могут не иметь возможности выехать из Украины, поскольку подпадут под мобилизацию", – отмечается в предупреждении посольства.

Рош га-Шана в Умани

Однако если люди решат поехать в Украину вопреки указанным рекомендациям, им напоминают, что в нашей стране действует комендантский час, "оружие и фейерверки запрещены", а также "к запрещенным веществам в Украине относятся некоторые из тех, что легально доступны в Соединенных Штатах".

"Узнайте о местонахождении ближайшего укрытия или защищенного места, а в случае воздушной тревоги немедленно ищите укрытие. Следуйте инструкциям местных властей", – говорится в предупреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Умани в скором времени введут особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с проведением Рош га-Шана. Ограничения вступают в силу 4 сентября, будут действовать почти две недели и коснутся как транспорта, так и отдельных видов торговли в районе паломничества.

Поэтому и местных жителей, и гостей города призывают заранее учесть изменения и планировать маршруты.

Напомним, что в прошлом году в Умань прибыло более 35 тысяч паломников – как все происходило, OBOZ.UA рассказывал и показывал здесь.

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