Виткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Киев и Москву для переговоров: Зеленский рассказал подробности подготовки. Видео

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву для проведения переговоров. Украина уже готовится к встречам с представителями президента США, а между сторонами продолжается постоянная коммуникация относительно их визита и повестки дня.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, уже определены предварительные даты, а американская сторона подтвердила проведение встреч как в Киеве, так и в Москве.

Украина готовится к встрече с представителями Трампа

Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской командой, которая занимается переговорами с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты", — рассказал президент.

По его словам, Украина ожидает увидеть представителей американского президента в Киеве в ближайшие дни. В то же время американская сторона подтвердила, что встречи состоятся и в Москве, и в Киеве.

"Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона готова к содержательным переговорам с представителями США на соответствующем уровне.

О чём ещё сказал президент в своем обращении

Украина готовит средства перехвата реактивных "Шахедов"

Во время заседания Штаба Зеленский обсудил с производителями оружия создание и применение средств противодействия новым российским реактивным "Шахедам" и другому оружию, которое РФ использует для нанесения ударов по Украине. По словам президента, задача сложная, однако прототипы уже существуют, и теперь необходимо максимально быстро обеспечить их эффективное применение и нарастить производство.

"Нужны скоростные перехватчики, которые будут работать достаточно эффективно", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил украинских инженеров, разработчиков и производителей, которые работают над соответствующими решениями.

Зеленский также заявил, что российские планы применения оружия направлены на террор против гражданского населения, уничтожение жизни в украинских городах и нанесение ударов по экономике.

Отдельно он упомянул удар российского дрона по заводу "Кока-Кола".

"Уже "Кока-Кола" для них такой враг, что они сжигают её своими "Шахедами"", – сказал президент.

По его словам, этот удар является "ясным российским сигналом Америке", поскольку Москва не может не знать, что предприятие является американским.

Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на такую тактику асимметричными операциями.

"Где бы ни прятались российские преступники, их найдут", – подчеркнул президент, добавив, что очередное подтверждение этого уже есть на территории Саратовской области.

Зеленский призвал авиакомпании учитывать опасность российского неба

Президент также заявил, что авиакомпании, продолжающие использовать воздушное пространство России, всё больше обращают внимание на реальные риски для гражданской авиации.

По его словам, сегодня поступили новые сигналы от авиакомпаний об опасности полетов над территорией РФ. Украина, со своей стороны, подтверждает, что из-за российской войны воздушное пространство страны фактически стало пространством для беспилотников, а не для безопасных гражданских полетов.

"Дроны – это конкретная реальность, в отличие от слов российских чиновников, которые пытаются успокоить авиакомпании. Лучше заботиться о безопасности и беречь жизни", — заявил Зеленский.

Президент также отметил работу украинской боевой авиации. По его словам, именно украинские истребители сейчас выполняют основную работу по уничтожению российских реактивных "Шахедов", особенно новых реактивных моделей.

Зеленский поручил Воздушным силам ВСУ и дипломатам работать над расширением возможностей украинской боевой авиации.

Речь идет, в частности, о переговорах с партнерами, которые ранее обещали передать Украине боевые самолеты и присоединиться к совместному обслуживанию авиационной техники, но еще не выполнили соответствующие договоренности.

"Нужны результаты", – подчеркнул президент.

Зеленский: сильные государства могут расширить возможности дипломатии

Во время обращения Зеленский также упомянул о встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который 3 сентября посетил Украину.

По словам президента, позиция Индии относительно необходимости завершения войны является четкой.

"Должно быть окончание войны, а не попытки Путина сделать эту войну бесконечной", — передал Зеленский позицию Нью-Дели.

Стороны, в частности, обсудили вопросы экспорта продовольствия через Чёрное море и безопасности морских путей, которые страдают из-за российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что для усиления дипломатии необходимо участие влиятельных государств.

"Именно такие сильные страны могут расширить возможности дипломатии", — отметил он.

Украина готовит экономические меры против России

Президент также заявил, что для завершения войны требуются не только дипломатические заявления и убеждения, но и конкретные экономические инструменты, способные оказать влияние на Россию.

"Нужно действовать, и не только заявлениями, и не только убеждениями, но и необходимыми экономическими инструментами, которые оказывают влияние на агрессора", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина готовит соответствующие встречи в сентябре, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

"Готовим соответствующие встречи на сентябрь – так, чтобы в России ощущались экономические последствия", – заявил президент.

Зеленский сообщил о кадровых решениях после перестрелки между СБУ и ГУР

Отдельно Зеленский рассказал о беседе с генеральным прокурором Русланом Кравченко относительно вооруженного инцидента между СБУ и ГУР МО Украины, который произошел 1 сентября в Киеве.

По словам президента, в рамках уголовного производства уже выдвинуты два подозрения участникам перестрелки – сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. При этом правоохранители продолжают проверять все остальные обстоятельства инцидента, начиная с первого дня этой истории.

"Важно, чтобы правда вышла на свет. И чтобы подобные ситуации не повторялись", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что по результатам служебного расследования будет дана оценка действиям руководителей СБУ и ГУР.

В то же время президент объявил об уже принятых кадровых решениях в обеих структурах. По его словам, будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР, которые отвечали за соответствующие направления.

"Вполне справедливо: обе структуры должны отвечать, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", – подчеркнул Зеленский.

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