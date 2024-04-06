Владимир Кличко дал советы Усику перед боем с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что у него был разговор с Владимиром Кличко, в котором обсуждалась тема боя чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе запланирован на 18 мая.

29 ноября 2015 года Кличко, будучи тогда 39-летним чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO, сенсационно по очкам проиграл 26-летнему Фьюри.

"Общался ли я с Владимиром Кличко? Да, мы говорили с Владимиром. Он дал мне советы, но сейчас это секрет", – заявил Усик в эфире Youtube-канала Seconds Out.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта легендарный украинский боксер Виталий Кличко поделился своим мнением о предстоящей супербитве Фьюри - Усик. Мэр Киева отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, поразил своим преображением после победы над Владимиром Кличко, когда сумел справиться с депрессией.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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