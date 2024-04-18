Александра Усика 'отправили в нокаут' в бою против Тайсона Фьюри

Канадский супертяжеловес Алексис Барриэр (11-0, 9 КО) считает, что у обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО) нет шансов против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Барриэр левша и помогает чемпиону WBC готовиться к бою с украинцем.

По мнению канадца, Фьюри по уровню значительно превосходит всех остальных бойцов и он всесторонне развит в боксе.

"Он просто на другом уровне. Его рост, его сила. Он большой, у него большая сила в ударах, с ним очень тяжело спарринговать. Я даже не могу представить, как проводить с ним бой. Вот почему он номер один в мире", - цитирует Барриера vringe.com.

Алексис сделал прогноз, как будут развиваться события в поединке за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе 18 мая.

"Мне кажется, будут интересными несколько раундов, но как только Тайсон найдёт свой тайминг — Усик уйдет в нокаут! Я так считаю", - отметил 28-летний уроженец Квебека.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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