Ржавчина, облупившаяся краска и водоросли: сеть поразило состояние американского авианосца "Авраам Линкольн". Фото

Американский авианосец "Авраам Линкольн" после чрезвычайно длительного пребывания в море прибыл в Таиланд, привлекая внимание своим внешним видом. Корабль длиной почти 1100 футов (около 335 метров) покрылся ржавчиной от носовой части до кормы, а на корпусе заметны следы длительного воздействия морской воды.

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Об этом пишет CNN. После изнурительного развертывания у корабля будет всего неделя на отдых и самый необходимый ремонт перед следующим этапом службы.

Авианосец провёл в море 286 дней

USS Abraham Lincoln покинул свою базу в Сан-Диего в ноябре прошлого года и, по данным ВМС США, в общей сложности провел в море 286 дней. В течение этого времени корабль не только выполнял длительные операции, но и несколько месяцев участвовал в боевых и блокадных операциях против Ирана на Ближнем Востоке.

Бывший капитан ВМС США Карл Шустер, трижды служивший на авианосцах класса Nimitz, к которому относится "Линкольн", отметил, что ржавчина вдоль ватерлинии является обычным явлением для кораблей, которые непрерывно находятся в эксплуатации более двух месяцев.

"Ржавчина вдоль ватерлинии не является чем-то необычным для корабля, который провел 60 или более дней непрерывных операций в море", – пояснил он.

Карл Шустер пояснил, что во время пребывания в море, тем более во время боевых операций, полностью устранить такие повреждения практически невозможно. Для этого членам экипажа пришлось бы спускаться к ватерлинии, очищать металл от ржавчины, наносить два слоя антикоррозионной грунтовки, а затем ещё два слоя специальной серой краски ВМС.

По оценке Шустера, полное восстановление внешнего покрытия корабля может занять около 30 дней. Поэтому во время короткой стоянки в тайском порту экипаж, скорее всего, сосредоточится только на наиболее проблемных участках.

Какие работы будут проводиться в тайском порту

В среду "Линкольн" пришвартовался в порту Лаем-Чабанг в Таиланде, на побережье Сиамского залива к югу от Бангкока. Ожидается, что стоянка продлится около семи дней и станет для экипажа первой полноценной возможностью отдохнуть после чрезвычайно длительного развертывания.

Впрочем, за это время провести полную антикоррозионную обработку авианосца не успеют. По словам Шустера, во время семидневной стоянки экипаж сосредоточится только на работах самого высокого приоритета.

В первую очередь необходимо обработать ржавые участки на носу и в передней части корпуса. Именно эти части корабля больше всего страдают во время движения и подвергаются постоянному воздействию соленой воды, особенно при штормовом или просто неспокойном море.

Часть работ на верхних уровнях корабля можно выполнять даже во время движения. Зато ремонт непосредственно у ватерлинии требует, чтобы судно оставалось неподвижным и не подвергалось воздействию волн.

Ржавчина может стать серьезной проблемой

Шустер подчеркнул, что проблему коррозии нельзя просто оставить без внимания. Ржавчина постепенно распространяется и ослабляет стальные конструкции. Без своевременной очистки она способна повредить палубы, проходы, поручни и другие элементы авианосца.

"Ржавчина – это как заразная болезнь. Она распространяется. Поэтому лучше бороться с ней на раннем этапе, чтобы локализовать проблему, иначе впоследствии придется иметь дело с гораздо более масштабными повреждениями", – пояснил Шустер.

Коррозия ослабляет стальные конструкции, которых на таком корабле огромное количество. Поэтому ржавчину необходимо удалять до того, как она начнёт существенно влиять на такие элементы, как палубы, проходы и поручни.

Другие последствия многомесячной миссии

Коррозия стала не единственной проблемой, возникшей из-за длительного пребывания корабля в море. Во время развертывания появлялись сообщения об ухудшении морального состояния экипажа, перебоях с снабжением и как минимум одном случае падения военнослужащего за борт.

В то же время проблемы "Линкольна" после длительного развертывания не ограничиваются внешним состоянием корпуса. В ходе развертывания появлялись сообщения о проблемах с моральным состоянием экипажа на фоне нехватки снабжения, а также как минимум об одном случае, когда член экипажа оказался за бортом.

Президент США Дональд Трамп отвергал опасения относительно продолжительности миссии и заявлял, что она была "далеко не достаточно длительной". После прибытия авианосца в Таиланд он публично не комментировал техническое состояние корабля.

Карл Шустер назвал борьбу с коррозией одной из двух самых неприятных флотских работ, поставив её в один ряд с работами, связанными с сантехникой. Состояние авианосца демонстрирует, насколько сложно поддерживать большой боевой корабль в надлежащем состоянии после многомесячного развертывания.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран наносил удары по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Боевики КВИР заявляли, что корабль был атакован четырьмя ракетами. Впрочем, Центком армии США опроверг эту информацию, отметив, что ракеты не долетели до корабля.

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