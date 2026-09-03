Наказывать будут еще до первой кражи: что предусматривают законопроекты Зеленского о мошенничестве. Основные изменения

На сайте Верховной Рады 3 сентября опубликовали оба законопроекта против мошенничества, которые накануне внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский. Они вводят отдельную уголовную ответственность за создание, техническое обеспечение и вербовку работников в нелегальные кол-центры, а также за продажу, покупку и передачу чужих банковских карт и счетов ("дропов"). Это позволит карать организаторов, рекрутеров и владельцев счетов сразу за выстраивание преступной инфраструктуры, не доказывая сумму ущерба по каждому отдельному факту хищения средств.

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Об этом свидетельствуют пояснительные записки к законопроектам № 16014 (о мошеннических кол-центрах) и № 16013 (о "дропах"). По состоянию на 3 сентября оба документа находятся на рассмотрении в профильном Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Президент ожидает, что Верховная Рада рассмотрит оба законопроекта безотлагательно. "Ответственность за мошеннические кол-центры должна быть четкой и жесткой", – заявлял Зеленский.

Наказание для "дропов": что предлагает Зеленский

Президентский законопроект направлен на введение ответственности для людей, которые продают или передают свои банковские карты и доступ к счетам мошенникам (то есть самих "дропов"), а также для тех, кто массово скупает эти карты ("дроповодов").

Речь идет о ситуациях, когда преступники (например, мошеннические кол-центры, наркоторговцы, подпольные онлайн-казино и т. д.) "покупают" у обычных граждан доступ к их картам и онлайн-банкингу, чтобы "гонять" через них украденные средства и скрывать следы.

По действующим законам наказать непосредственно владельца карты или скупщика довольно сложно. Сейчас полиция должна доказать, что этот конкретный человек лично участвовал в конкретном мошенничестве. Если подозреваемый говорит: "я просто отдал карту другу и не знал, что там делают", привлечь его к ответственности почти невозможно.

Что именно предлагается изменить:

Создать отдельную уголовную статью (200-1 УКУ)

В ней хотят прописать, что сам факт продажи, передачи, покупки или хранения чужой банковской карты, логинов/паролей от кабинета или электронного кошелька для преступных схем становится уголовным преступлением. Доказывать соучастие в каждой краже денег больше не понадобится.

Ввести ответственность за кражу доступов

В статье 200 УКУ предлагают прямо прописать наказание за кражу и подделку не только физических пластиковых карт, но и паролей, доступов к онлайн-банкингу и электронных денег.

Предусмотреть наказание для компаний

Если схему с чужими картами организует или использует бизнес (юридическое лицо) через своих руководителей, санкции смогут налагать и на саму компанию.

Упростить расследование

Дело о передаче карты должен вести тот же следователь, который расследует основное преступление (например, работу мошеннического кол-центра).

Борьба с кол-центрами: предложения президента

Второй законопроект вводит уголовную ответственность не только за кражу денег, но и за сам факт создания, обслуживания "офисов" и найма работников. Суть в том, что сейчас правоохранители квалифицируют работу подпольных кол-центров по общей статье 190 УКУ ("Мошенничество"). Она требует обязательного доказывания каждого отдельного случая обмана, суммы причиненного ущерба и установления конкретной жертвы.

Когда жертвы находятся за границей или речь идет о сложной сети, расследование затягивается на годы. Кроме того, некоторые участники – системные администраторы, HR-менеджеры и арендодатели преступных кол-центров – избегают наказания, поскольку лично не выманивают у людей деньги, а доказать их общий сговор крайне сложно.

Что могут изменить:

Создать новую статью УКУ (255-4)

С ее помощью в Уголовный кодекс хотят ввести прямое определение "электронно-коммуникационная мошенническая организация". Это, согласно предложению, устойчивая группа из трех и более человек, которая выманивает деньги по телефону или через интернет.

Ввести наказание без привязки к потерпевшим

В случае принятия закона преступление будет считаться оконченным в момент запуска кол-центра или обеспечения его работы. Правоохранителям не нужно будет ждать конкретной кражи средств, чтобы провести задержание.

Ввести ответственность для всех причастных

Наказание хотят предусмотреть не только для "операторов на телефоне" и руководителей, но и за техническую настройку серверов и средств связи, предоставление баз данных и персональных сведений, рекрутинг персонала (публикацию вакансий и приглашение на работу). Отдельно выделено наказание для должностных лиц, которые содействуют работе кол-центров или "прикрывают" их от расследований.

Предусмотреть возможность освобождения от наказания

Предполагается, что рядовые участники кол-центров (за исключением руководителей и организаторов) смогут избежать уголовной ответственности, если сами придут в полицию, расскажут о кол-центре и помогут его закрыть.

Что этому предшествовало

Тема мошеннических кол-центров и "дропов" особенно обострилась летом 2026 года. В июле правоохранители раскрыли сеть мошеннических call-центров, которая одновременно работала в Киеве, Львове и Днепропетровской области.

В начале августа Нацполиция и генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщили о масштабной спецоперации, в ходе которой по всей Украине ликвидировали 94 мошеннических кол-центра. По данным следствия, их сотрудники обманули граждан Украины, стран ЕС и Центральной Азии более чем на 100 млн грн.

Отдельным направлением борьбы стали так называемые дропы – люди, которые передают мошенникам банковские карты, счета или доступ к ним для проведения незаконных операций. Ранее сообщалось, что киберполиция готовит отдельную статью Уголовного кодекса, которая будет предусматривать ответственность непосредственно за такие действия.

Как сообщал OBOZ.UA, также в начале сентября в Украине устроили новый рейд на кол-центры. В нескольких городах правоохранители разоблачили мошеннические call-центры, операторы которых под видом банкиров, брокеров и мобильных операторов выманивали деньги, банковские данные и криптовалюту у украинцев и иностранцев.

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